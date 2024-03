Portugalci volí nový parlament. Naději na vítězství má opozice, krajní pravice doufá ve výrazný úspěch

Až dvacetiprocentní zisk slibují některé průzkumy straně Chega, která má ambici stát se v portugalském parlamentu třetím nejsilnějším uskupením. Ta zastává populistické, národně konzervativní, pravicové až krajně pravicové postoje. Montenegro již dal najevo, že by s touto stranou nechtěl sestavit koalici.

V posledních týdnech Montenegrova AD v průzkumech sílila a nyní mu dávají o něco větší šanci na volební vítězství. Pravděpodobně však nezíská parlamentní většinu. Zvítězí-li, bude to jen o několik procentních bodů před dosud vládní PS.

V letošních volbách již nekandineobhajuje post dosavadní premiér António Costa, který léta stál v čele Socialistické strany i kabinetu – předsedou partaje byl od roku 2015, premiérem se stal o rok později. Novým lídrem socialistů je ekonom Pedro Nuno Santos. Alianci AD vede do voleb předseda PSD právník a politik Luís Montenegro.

Zřejmě to ale nebude nutné, lídr socialistů Santos slíbil podpořit případnou Montenegrovu menšinovou vládu. Naopak případné vítězství socialistů by zřejmě k menšinové vládě nevedlo, Santos by ale v tom případě nejspíše mohl vládnout s podporu menších levicových stran.

Současné volby se nekonají v plánovaném termínu, minulé byly pouze před dvěma lety. Antonio Costa ale podal loni v listopadu demisi kvůli skandálu kolem možného ovlivňování řízení o udělení povolení pro těžbu lithia či pro výstavbu podniku na výrobu zeleného vodíku. Mezi podezřelými jsou někteří z premiérových blízkých spolupracovníků. Prezident Marcelo Rebelo de Sousa poté ohlásil rozpuštění parlamentu, vyhlásil volby na 10. března a pověřil Costu a jeho kabinet, aby do té doby vykonvával úřad.

I opoziční PSD zasáhl před volbami korupční skandál, který se týká několika jejích politiků na Madeiře. Podle průzkumů ale není korupce to hlavní, co Portugalce trápí. Obavy mají zejména kvůli nedostatku dostupného bydlení a stěžují si také na špatné veřejné služby, například ve zdravotnictví či školství.