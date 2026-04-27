Polský influencer při charitativním streamu vybral 1,4 miliardy korun

Za rekordní označují polská média počin influencera Piotra Garkowského, známého jako Latwogang, který během nepřetržitého devítidenního streamu na YouTube vybral přes čtvrt miliardy zlotých (více než 1,4 miliardy korun) na podporu dětí nemocných rakovinou. Akce, jejímž cílem původně bylo vybrat půl milionu zlotých (zhruba 2,9 milionu korun) pro nadaci Cancer Fighters (Bojovníci s rakovinou), začala 17. dubna a rychle získala neočekávaný ohlas, píše internetový web deníku Rzeczpospolita.
„Nikdy jsem neměl víc pocit, že něco v životě má smysl a že pro ta děcka děláme něco opravdu krásného,“ řekl 23letý Latwogang.
Celou akci inspirovala píseň Ciongle tutaj jestem/ diss na raka (Stále tu jsem/ diss rakoviny), kterou nahrál polský raper Bedoes 2115 s 11letou Majou, která má leukémii a je v péči Cancer Fighters. Dát něčemu „diss“ znamená urazit to, zesměšnit nebo kritizovat.
Do Latwogangova vysílání přicházely různé osobnosti polské popkultury a sportu, které samy do sbírky přispívaly finančními dary nebo přinášely předměty do aukce. Některé z nich si jako výraz solidarity s dětmi, které podstupují chemoterapii, oholily vlasy. Největší polská fotbalová hvězda současnosti Robert Lewandowski nabídl dresy podepsané hráči fotbalového klubu FC Barcelona, v jehož barvách hraje, a setkání s dětmi v péči nadace Cancer Fighters.
Sbírka měla původně trvat do nedělního odpoledne, ale kvůli velkému zájmu ji Latwogang prodloužil do pozdního večera. Konečná částka vybraná během streamu se vyšplhala bezmála na 252 milionu zlotých. V některých okamžicích vysílání sledovalo přes půl milionů uživatelů platformy YouTube. Posílali peníze a i se aktivně účastnili diskuzí, různých licitací a výzev.
Podle webu Rzeczpospolita šlo o jednu z nejdůležitějších charitativních akcí v dějinách polského internetu. Podle Notes from Poland sbírka překonala dosavadní charitativní rekord vytvořený loni dvojicí francouzských streamerů.
Latwogang označil výsledek sbírky za zázrak. Vybraná částka se ještě zvýší po dražbě předmětů věnovaných známými osobnostmi. Nadace Cancer Fighter informovala, že založí speciální internetový portál, na kterém budou informace o tom, jak naložila s penězi ze sbírky. Chce pokračovat s pomocí nemocným dětem nejen během léčby, ale i při návratu do běžného života. Z vybraných peněz plánuje také systematicky podporovat nemocnice léčící malé onkologické pacienty.