Polský influencer při charitativním streamu vybral 1,4 miliardy korun


Zdroj: ČTK

Za rekordní označují polská média počin influencera Piotra Garkowského, známého jako Latwogang, který během nepřetržitého devítidenního streamu na YouTube vybral přes čtvrt miliardy zlotých (více než 1,4 miliardy korun) na podporu dětí nemocných rakovinou. Akce, jejímž cílem původně bylo vybrat půl milionu zlotých (zhruba 2,9 milionu korun) pro nadaci Cancer Fighters (Bojovníci s rakovinou), začala 17. dubna a rychle získala neočekávaný ohlas, píše internetový web deníku Rzeczpospolita.

„Nikdy jsem neměl víc pocit, že něco v životě má smysl a že pro ta děcka děláme něco opravdu krásného,“ řekl 23letý Latwogang.

Celou akci inspirovala píseň Ciongle tutaj jestem/ diss na raka (Stále tu jsem/ diss rakoviny), kterou nahrál polský raper Bedoes 2115 s 11letou Majou, která má leukémii a je v péči Cancer Fighters. Dát něčemu „diss“ znamená urazit to, zesměšnit nebo kritizovat.

Do Latwogangova vysílání přicházely různé osobnosti polské popkultury a sportu, které samy do sbírky přispívaly finančními dary nebo přinášely předměty do aukce. Některé z nich si jako výraz solidarity s dětmi, které podstupují chemoterapii, oholily vlasy. Největší polská fotbalová hvězda současnosti Robert Lewandowski nabídl dresy podepsané hráči fotbalového klubu FC Barcelona, v jehož barvách hraje, a setkání s dětmi v péči nadace Cancer Fighters.

Sbírka měla původně trvat do nedělního odpoledne, ale kvůli velkému zájmu ji Latwogang prodloužil do pozdního večera. Konečná částka vybraná během streamu se vyšplhala bezmála na 252 milionu zlotých. V některých okamžicích vysílání sledovalo přes půl milionů uživatelů platformy YouTube. Posílali peníze a i se aktivně účastnili diskuzí, různých licitací a výzev.

Podle webu Rzeczpospolita šlo o jednu z nejdůležitějších charitativních akcí v dějinách polského internetu. Podle Notes from Poland sbírka překonala dosavadní charitativní rekord vytvořený loni dvojicí francouzských streamerů.

Latwogang označil výsledek sbírky za zázrak. Vybraná částka se ještě zvýší po dražbě předmětů věnovaných známými osobnostmi. Nadace Cancer Fighter informovala, že založí speciální internetový portál, na kterém budou informace o tom, jak naložila s penězi ze sbírky. Chce pokračovat s pomocí nemocným dětem nejen během léčby, ale i při návratu do běžného života. Z vybraných peněz plánuje také systematicky podporovat nemocnice léčící malé onkologické pacienty.

Litva obvinila třináct lidí z pokusu o dvě vraždy, do případu je zapletena ruská GRU

Litva obvinila třináct osob z pokusu o vraždu dvou lidí. Případ je spjat s ruskou vojenskou rozvědkou GRU, uvedl náčelník kriminální policie pobaltské země Saulius Briginas. Podezřelí, kteří byli zatčeni už v březnu, byli obviněni z pokusu o vraždu jednoho Litevce a jednoho ruského občana, dodal policista.
Ruské údery v Oděse zranily několik lidí

Jedenáct lidí utrpělo zranění v noci na pondělí při náletu ruských dronů na jihoukrajinskou Oděsu, oznámili ráno záchranáři a úřady. Šéf městské vojenské správy Serhij Lysak na telegramu dříve hovořil o třinácti obětech. Mezi zraněnými jsou dvě děti. Ruskem dosazená správa Záporožské jaderné elektrárny podle agentury Reuters informovala, že ukrajinský dronový útok zabil jednoho zaměstnance.
Slovensko podalo žalobu proti rozhodnutí EU ukončit dovoz ruského plynu

Slovensko minulý týden podalo dříve ohlášenou žalobu proti rozhodnutí Evropské unie postupně ukončit dovoz ruského plynu do evropského bloku, uvedlo tiskové oddělení slovenského ministerstva spravedlnosti. Žalobu v uvedené záležitosti dříve podalo k soudu EU také Maďarsko.
Globální vojenské výdaje vloni vzrostly o tři procenta

Celosvětové vojenské výdaje se v loňském roce zvýšily o 2,9 procenta na 2,89 bilionu dolarů (zhruba 60 bilionů korun), a to navzdory poklesu ve Spojených státech, který byl důsledkem rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa zastavit financování vojenské pomoci Ukrajině. Ve své pondělní zprávě o tom informoval Stockholmský mezinárodní ústav pro výzkum míru (SIPRI).
„Jak odjet ze země.“ V Rusku roste počet lidí, kteří chtějí emigrovat

Blokování internetu a VPN služeb přimělo některé Rusy zajímat se o možnosti emigrace ze země. Tamní společnost začíná být podle politologa Ilji Graščenkova unavená z pocitu množících se omezení. Poslední velkou vlnu emigrace zažila země v roce 2022, kdy Moskva zahájila plnohodnotnou invazi na Ukrajinu. Rusista René Andrejs uvedl, že většina Rusů emigraci stále vnímá jako provizorium, z čehož pramení také jejich neochota učit se jazyky a integrovat se v hostitelských zemích.
Trump byl evakuován z galavečeře s novináři poté, co se v budově střílelo

Tajná služba USA v noci na neděli SELČ evakuovala amerického prezidenta Donalda Trumpa z galavečeře s korespondenty Bílého domu ve Washingtonu poté, co střelec začal střílet v hotelu, kde se událost konala, píše agentura AP. Trump po incidentu uvedl, že on, první dáma Melania Trumpová, viceprezident JD Vance a všichni členové kabinetu, kteří se události účastnili, jsou v pořádku a v bezpečí. Podezřelý střelec byl zadržen, oznámila podle agentury Reuters tajná služba. Útočník podle Trumpa napadl bezpečnostní kontrolní stanoviště tajné služby a zranil jejího agenta.
Při střetu komunit kvůli studni bylo na východě Čadu zabito nejméně 42 lidí

Při střetu mezi komunitami na východě afrického Čadu bylo v sobotu zabito nejméně 42 osob. V neděli to napsala agentura AFP s odvoláním na zástupce vlády, podle nějž se lidé pohádali kvůli studni. Střety mezi zemědělci a pastevci si v zemi v letech 2021 až 2024 podle nevládní organizace ICG vyžádaly více než tisíc mrtvých a dva tisíce zraněných.
