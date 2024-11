Poloprázdné hlediště a tisíce policistů. Francie se chystá na fotbalový zápas s Izraelem

Hlediště a hřiště oddělí plot

Francouzský ministr vnitra Bruno Retailleau uvedl, že přímo na stadionu bude elitní policejní jednotka RAID a „protiteroristický bezpečnostní perimetr“ zajistí dvě oddělené bezpečnostní kontroly totožnosti a prohlídky diváků.

„Na stadionu Stade de France je poprvé vybudován plot, který odděluje hlediště od hrací plochy, to tam nikdy nebylo. Je to z obavy, že by někteří fanoušci mohli vniknout na hrací plochu a snažit se na izraelské fotbalisty zaútočit,“ poukázal zpravodaj ČT na to, že úřady dělají vše pro to, aby zamezily případnému útoku na samotné izraelské sportovce.

Opatření i mimo stadion

„Podle mého názoru to bude ‚velmi ostré‘ kolem náměstí Saint-Michel, kde fanoušci budou vcházet do metra RER, které je pak veze na stadion, a kde se očekávají protesty, protože v Amsterdamu také došlo k násilí mimo stadion, na hlavním náměstí nebo v centru města,“ pokračuje Šmíd.

„Nelze vyloučit, že se může demonstrovat na řadě míst. Takové tradiční místo levice je náměstí Republiky, kde se schází hodně propalestinských přívrženců, tak i tam panují přísná bezpečnostní opatření. Dá se říct, že celé centrum Paříže je pod dohledem policistů,“ dodal zpravodaj ČT.