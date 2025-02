Policie zasahuje proti gangům v Myanmaru. Ty své oběti nutí k on-line podvodům

Dvacetipětiletý Junaeid Parbas z Bangladéše přijel do Thajska loni v srpnu na dovolenou. Neznámí lidé mu nabídli dobře placenou práci poblíž Bangkoku. Vše podle něj probíhalo standardně, až do chvíle, kdy byl na místo převezen lodí. Tehdy si všiml, že jeden z ozbrojenců drží brokovnici, a pochopil, že něco není v pořádku. „Rozhodli jsme se, že bude lepší, když zůstaneme zticha a uvidíme, co bude dál,“ popsal Parbas.

Po příjezdu mu ozbrojenci zabavili pas i telefon a přidělili mu počítač, prostřednictvím kterého měl podvádět lidi v Rusku, Turecku a dalších zemích. Pod hrozbou násilí se musel podílet na milostných a investičních podvodech nebo nelegálním hazardu. „Hlídali mě dva ozbrojení muži. Kdybych nepracoval nebo usnul, dali by mi elektrošoky,“ popsal podmínky muž, který byl nucen denně pracovat až dvacet hodin.

Po dvou měsících se mu podařilo utéct. Ozbrojenci ho pověřili odvedením jedné z dalších obětí do nemocnice. Při první příležitosti skočil do řeky, která místo obklopuje a asi hodinu se nechal unášet proudem.