„Práce snů“ se změnila v boj o život. Čínská mafie kšeftuje s lidmi a nutí je k podvodům v Myanmaru

Investigativci z Deutsche Welle vyzpovídali několik přeživších. Aaron (pseudonym z bezpečnostních důvodů, pozn. red.) vypověděl, že ho oslovila rozvíjející se společnost v Thajsku a nabízela mu „práci snů“ a východisko z ponuré budoucnosti v jižní Africe. „Myslel jsem si, že je všechno legitimní – dokud jsem se nedostal do Bangkoku,“ vzpomínal.

Na tamějším letišti byl vřele přivítán a usazen do auta s dalšími dvěma mladými muži z východní Afriky. „Měli jsme jet do hotelu, který byl zhruba deset minut od letiště. Ale jeli jsme jiným směrem.“

Konkrétně téměř osm hodin do thajského pohraničního města Mae Sot, kde byli Aaron a jeho kolegové převezeni přes řeku Moei do válkou zničené části Myanmaru. „Čekali nás tam lidé se zbraněmi. Řekli, že bychom měli nastoupit do člunu – a tak jsme přepluli,“ pokračoval Aaron.

Myanmar: Centrum obchodování s lidmi

Jak se později ukázalo, Aaron a jeho kolegové byli prodáni do komplexu zvaného KK Park, kde jsou lidé v řádu tisíců nuceni ke kriminalitě – k podvodům s dalšími lidmi ve Spojených státech, Evropě a Číně. Organizace spojených národů (OSN) odhaduje, že v podobných podvodných centrech v Myanmaru je nuceno pracovat více než 100 tisíc lidí.