Osobní útoky a mlčení vlády, popsala Balogová slovenskou mediální scénu

Podobné zprávy a útoky na novináře se podle ní v poslední době množí. Zdůraznila, že nejde o kritiku jejich novinářské práce, ale „explicitní vulgarity“. „Kritizují, jak vypadáte, vaše tělo. Tam už je pro mě jako šéfredaktorku velmi těžké říct kolegyním: ‚Kašli na to, vždyť o nic nejde‘,“ nastínila Balogová.

Podle ní byly některé z těchto zpráv koordinované. „Když vám přijde velmi podobně formulovaný útok z různých mailových adres, tak to nemůže být náhoda, že dva různí lidé vymysleli přesně stejnou formulaci,“ dodala.

„Byly dny po atentátu, kdy to bylo neúnosné, kdy jsem ráno otevřel svoji mailovou schránku a už tam byly desítky naprosto nejvulgárnějších vzkazů,“ přiblížila šéf redaktorka deníku SME.

Nekomunikace vlády

Koncem listopadu 2023 slovenský Úřad vlády oznámil přerušení komunikace s televizní stanicí Markíza, deníkem SME, serverem Aktulity.sk a Denníkem N.

„Teď se to projevuje tak, že nám na otázky neodpovídají ani některá ministerstva, což nám komplikuje práci. Někdy nám neodpovídá ministerstvo spravedlnosti, někdy ministerstvo obrany,“ přiblížila Balogová. Podle ní se nemusí jednat o stanovisko ke konkrétnímu případu, mohou to být určitá data.

„Tím pádem nemáme někdy ani dostatek informací, abychom mohli postavit příběh. To může být do budoucna problém, protože to vidíme i v Maďarsku, že pokud média nemohou získat všechna data, tak je vyplní spekulací nebo názorem,“ upozornila Balogová.

„To je podle mě nejhorší porušení práv čtenáře na svobodu médií. (Vládní instituce) mají povinnost vám poskytnout informace,“ uvedla šéfredaktorka SME.