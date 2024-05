PPF by se měla vyjádřit k situaci v Markíze a zajistit její nezávislou žurnalistiku, soudí Čásenský

Český výbor Mezinárodního tiskového institutu se znovu obrátí na většinovou majitelku investiční skupiny PPF Renátu Kellnerovou a vrcholného manažera skupiny Jiřího Šmejce, aby se vyjádřili k situaci ve slovenské televizi Markíza. V pořadu Devadesátka ČT24 to uvedl Robert Čásenský, člen tohoto výboru. Cílem je, aby PPF z pozice vlastníka nejsledovanější slovenské televize zajistila její kritickou a nezávislou žurnalistiku. Komentátor Deníku.cz Luboš Palata si pak myslí, že na Slovensku hrozí, že zbydou jen stále menší ostrůvky nezávislých a vůči vládě kritických médií. Představitelé PPF pozvání do Devadesátky odmítli.

Zpravodaj ČT na Slovensku Jan Šilhan uvedl, že na Markíze trvá stávková pohotovost i poté, co původní ultimátům v pátek vypršelo. Zaměstnanci vyhlásili další, pětidenní ultimátum, ve kterém žádají od vedení různé garance. Například v tom, aby politické zpravodajství stále mělo ve vysílání relevantní pozice, aby novináři měli garance, že mohou klást politikům kritické otázky a aby nebylo zasahováno do již schválených materiálů pro vysílání.

Čásenský respektuje, že jde o soukromou televizi, se kterou si majitelé mohou v rámci licenčních podmínek dělat, co chtějí. „Majitelé by neměli zasahovat do běžných zpráv, koho si kdo pozve na rozhovor, ale tady se jedná o základní garanci nezávislosti.“ A tu mohou zajistit jen vlastníci, a to i přes tlak politické garnitury, říká Čásenský.

O samotném Kovačičově vystoupení si myslí, že by se mělo vzít v úvahu, co mu předcházelo. Tedy nespokojenost uvnitř redakce vůči snaze nastolit nový trend, který se má víc soustředit na spotřebitelská témata a méně na politiku.

Výbor se už jednou obrátil na Kellnerovou a Šmejce se žádostí o vyjádření, ale nedostal ho. Čásenský považuje další vývoj za důležitý i pro ostatní média v různých zemích, která PPF vlastní.

Tlak na slovenská média je enormní, tvrdí Palata

Palata si myslí, že tlak na slovenská média je nyní enormní, hlavně ze strany Slovenské národné strany (SNS). Ta podle něho zneužívá dobu po atentátu na slovenského premiéra Roberta Fica k tažení proti nezávislejším médiím. Obává se, že v tom bude SNS úspěšná.