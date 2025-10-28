OSN upozorňuje na masakry v súdánském Fáširu

Současná situace v Súdánu je podle OSN alarmující. Podle úřadu Spojených národů pro lidská práva (OHCR) se polovojenské Jednotky rychlé podpory (RSF) dopustily hromadných mimosoudních poprav na civilistech, kteří se pokoušeli utéct z města Fášir. Mezi oběťmi mají být i humanitární pracovníci. Zároveň roste i riziko etnicky motivovaných násilností.
Povstalci obléhali Fášir osmnáct měsíců. Dobytí poslední bašty súdánské armády v Darfúru oznámili v neděli. Armádní stanoviště a civilisté v oblasti předtím čelili častému bombardování. Odhaduje se, že boje znemožnily pohyb zhruba 300 tisícům osob.
„Úřad obdržel zprávy o mimosoudních popravách civilistů pokoušejících se uprchnout, často z etnických důvodů, a také o zabíjení osob, které se již neúčastní bojů,“ uvedl OHCHR v prohlášení. „OSN disponuje několika znepokojivými videí, na nichž jsou vidět desítky neozbrojených mužů zastřelených či ležících mrtvých, obklopených bojovníky RSF,“ dodal úřad.
„Mimořádně nebezpečná“ situace
Vysoký komisař Volker Türk označil situaci ve městě za „mimořádně nebezpečnou“. „Riziko rozsáhlého, etnicky motivovaného porušování práv a zvěrstev ve Fáširu roste každým dnem. Je nezbytné okamžitě a konkrétně jednat, aby byla zajištěna ochrana civilistů,“ uvedl.
Africká unie vyjádřila „hluboké znepokojení nad rostoucím násilím a hlášenými zvěrstvy ve Fáširu po jeho ovládnutí Jednotkami rychlé podpory“ a odsoudila „závažná porušení lidských práv a mezinárodního humanitárního práva, včetně údajných válečných zločinů a etnicky motivovaných vražd civilistů“. Vyzvala rovněž k ukončení bojů a vytvoření humanitárních koridorů pro civilisty.
Spojené síly, jedna ze spojeneckých milicí súdánské armády, v úterý podle agentury AFP uvedla, že RSF od neděle popravily či zabily „více než dva tisíce neozbrojených občanů, z nichž většinu tvořily ženy, děti a starší lidé“.
V Súdánu v roce 2021 provedli generál súdánské armády a velitel RSF převrat, později se ale kvůli neshodám ohledně rozdělení moci rozešli. Spor v dubnu 2023 přerostl v otevřený ozbrojený střet a občanskou válku. Obě válčící strany jsou obviňovány z páchání válečných zločinů a skoro 25 milionů lidí sužuje akutní hlad. Konflikt si vyžádal desetitisíce mrtvých a miliony lidí vyhnal z domovů.
Načítání...