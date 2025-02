Ohledně Gazy je hlavně třeba vyřešit Hamás, tvrdí Žáček

Americký prezident Donald Trump se rozhovořil o dalších detailech svého plánu na převzetí Pásma Gazy. To by prý USA dostaly od Izraele po konci bojů, Palestinci by tou dobou už prý byli „jinde v regionu“. Aby lidé v Gaze mohli žít normálně a využili svůj potenciál, je třeba se vyrovnat s tím, co znamená Hamás v budoucnu, sdělil v Interview ČT24 předseda bezpečnostního výboru sněmovny Pavel Žáček (ODS).

Server The Times of Israel informoval, že by Trumpův plán mohl ohrozit letitou mírovou smlouvu mezi Egyptem a Izraelem. Evropa ani Spojené státy podle Žáčka nechtějí, aby byl destabilizován právě Egypt. Podle něj by v případě nuceného přesidlování Palestinců nebylo ale ani správné, aby to „řešila Evropa“. „Arabský svět vůči svým arabským bratrům, to znamená Palestincům, nedělá to, co by měl dělat, a co asi i svým způsobem předpokládá i prezident Trump,“ dodal Žáček.

Žáček tvrdí, že Trumpova politika ještě nedopadá na bezpečnostní situaci ve světě. „Pokud člověk komunikuje s našimi americkými partnery, tak ještě nemáme informaci, že by se politika Trumpa a jeho nové administrativy propsala do exekutivy,“ tvrdí. Cítí však signály, že tato administrativa bude vyžadovat, aby výdaje na obranu v rámci členských států NATO šly „nad dvě procenta“.