Trumpovi lidé korigují prezidentův návrh ke Gaze

Mluvčí Bílého domu a další lidé z týmu prezidenta USA Donalda Trumpa ve středu mírnili jeho výbušné prohlášení, že Palestinci mají opustit Pásmo Gazy a Spojené státy převezmou nad oblastí kontrolu. Mimo jiné uváděli, že Trump nechce trvalé vysídlení Palestinců, jak v úterý naznačoval, upozorňují americká média. Deník The New York Times (NYT) zároveň uvádí, že návrh nebyl o moc víc než „nápadem v prezidentově hlavě“ a Bílý dům jej nekonzultoval s jinými složkami vlády.

Šéf Bílého domu veřejně nevysvětlil klíčové aspekty svého plánu, včetně toho, jak by se mohly USA zmocnit území na pobřeží Středozemního moře s přibližně dvěma miliony obyvatel. Nevyloučil však použití vojenské síly, přičemž uvedl, že „uděláme, co bude třeba“. Také tvrdil, že Palestinci chtějí z Gazy odejít a mohli by místo toho bezpečně žít na různých místech v okolních zemích.

„Administrativa neudělala ani to nejzákladnější plánování, aby zhodnotila proveditelnost myšlenky,“ uvádí s odvoláním na nejmenované informované zdroje list NYT. Podle něj prezidentův tým nápad nekonzultoval s ministerstvem zahraničí nebo obrany, jak je pravidlem u vážně míněných zahraničněpolitických návrhů. „Nebylo to o moc víc než nápad v prezidentově hlavě,“ pokračuje deník.

Netanjahu: První dobrý nápad, který jsem slyšel

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu, který při oznámení plánu stál vedle Trumpa, se podle informací NYT o obsahu dozvěděl až těsně před společnou tiskovou konferencí. Trump při tom vytyčil „daleko ambicióznější“ postup, než jaký s poradci probíral dříve během dne, dodává zpravodajský web Axios .

Netanjahu později řekl, že na Trumpově myšlence vysídlit Palestince z Pásma Gazy není nic špatného. „Je to první dobrý nápad, který jsem slyšel,“ řekl Netanjahu v rozhovoru pro televizní stanici Fox News. „Je to pozoruhodný nápad. A myslím, že by se měl skutečně promyslet, provádět a uskutečnit – protože mám za to, že to vytvoří jinou budoucnost pro všechny.“

Izraelský ministr obrany Jisra'el Kac nařídil armádě, aby připravila plán umožňující odchod Palestinců, kteří si to přejí, z Pásma Gazy.

Podle webu Axios je úterní oznámení důkazem, do jaké míry se Trump cítí nespoutaný ve svém rozhodování. „Trumpovi pomocníci a poradci říkají, že jeho série nových zahraničněpolitických úspěchů, republikánská kontrola v Kongresu, jeho nový kabinet a jeho věrní spolupracovníci v Bílém domě mu dodávají sebedůvěru, že může dělat věci, které jiní mají za nemožné,“ napsal web.