Oběti srážky vlaků na Slovensku mají nárok na odškodnění

Slovensko odškodní více než dvě stovky obětí dvou nedávných srážek vlaků národního osobního dopravce ZSSK, rozhodla ve středu slovenská vláda. Kompenzace dosáhnou tři tisíce až 20 tisíc eur (zhruba 72 600 až 484 tisíc korun) v závislosti na závažnosti zranění. Novinářům to řekl ministr dopravy Jozef Ráž. Schválené odškodnění je výrazně vyšší, než navrhovalo ministerstvo dopravy.
Lehce zranění při uvedených dvou nehodách, při kterých podle úřadů nikdo nezemřel, dostanou shodně tři tisíce eur. Za utrpěná středně závažná poranění budou mít nárok na 10 tisíc eur. Nejvyšší odškodnění pak obdrží těžce zranění; těch bylo třináct z celkového počtu 263 poraněných.
Ministerstvo dopravy původně navrhovalo odškodnění od 500 do pěti tisíc eur, podle Ráže byla částka navýšena z iniciativy premiéra Roberta Fica. Průměrná hrubá mzda na Slovensku činí 1654 eur (přes 40 tisíc korun) měsíčně. Kromě peněz od státu zranění mají nárok na odškodnění od samotného dopravce v souladu s příslušnými předpisy.
Z dosavadních vyjádření zástupců železničních podniků na Slovensku i členů vlády vyplývá, že uvedeným srážkám vlaků na východním Slovensku a nedaleko Bratislavy předcházelo pochybení strojvůdců. V obou případech se jeden z vlaků navzdory signalizaci ocitl na místě, kde se neměl nacházet. Jedna z uvedených nehod se stala na modernizované trati nedaleko slovenské metropole.
Slovenské strojvůdce budou možná sledovat kamery
Podle Ráže ministerstvo připravuje návrh balíku opatření na zlepšení bezpečnosti železniční dopravy na Slovensku. Jedním z možných kroků je instalace kamer, které budou sledovat strojvůdce při jízdě. Ministerstvo také zvažuje, že po modernizovaných tratích budou nově jezdit jen vlaky vybavené protikolizním systémem ETCS, jak je tomu na českých koridorech. Ráž uvedl, že ZSSK by k instalaci dalších jednotek ETCS do vlaků potřebovala asi jednačtyřicet milionů eur (přes 992 milionů korun), náklady na vybavení jednoho vlaku tímto systémem ministr vyčíslil na 500 tisíc až 800 tisíc eur.
Podle Asociace železničních dopravců Slovenska poslední nehoda by se pravděpodobně nestala, pokud by systémem ETCS byly vybaveny oba vlaky, a nikoli pouze jeden z nich. Podle úřadů ale právě díky ETCS dálkový vlak z Košic začal před kolizí brzdit, neboť mu na trať vjel osobní vlak bez systému ETCS, a právě tento zásah systému zabránil tragičtějším následkům srážky.
ETCS na Slovensku je v současnosti nasazen pouze na trati zhruba od Bratislavy po severoslovenskou Žilinu a pak v úseku od Žiliny do Čadce. Systém funguje jako nezávislý dohled nad vlaky, který automaticky nouzově zabrzdí vlak v případě chyby strojvedoucího nebo při jiné nežádoucí situaci.