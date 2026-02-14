Nikopol dál čelí ruským útokům, štáb ČT natáčel s dobrovolníky


před 36 mminutami
Události: Ukrajinský Nikopol pod ruskou palbou
Ruské útoky na ukrajinská města pokračují a v některých oblastech sílí především nasazením dronů. V Nikopolu na břehu Dněpru, jen přes řeku od ruských pozic a v dosahu Záporožské jaderné elektrárny, jsou stopy ostřelování na každém kroku. Opakované zásahy vyhánějí obyvatele pryč, podle odhadů jich zůstává už jen třetina. V Nikopolu natáčel štáb České televize.

Vylidněné ulice, vypálená auta a domy s vysklenými okny, tak dnes vypadá Nikopol v Dněpropetrovské oblasti. Situace se zde za poslední rok zhoršila. Neustálé útoky vyhnaly z města většinu obyvatel a z původních 120 tisíc jich podle odhadů zůstává jen třetina. Štáb ČT se s dobrovolníky vydal k zasaženým místům.

„Ráno dron zničil auta lidí, kteří si přijeli pro humanitární pomoc,“ popsala dobrovolnice Taisija Mamontovová z organizace Proliska gopro. Opakovanými terči Rusů se stávají zejména doma u řeky, ve kterých žijí převážně starší lidé. „Minule mi výbuch vysklil okna, kluci je přikryli… Tohle se stalo už potřetí,“ popsala obyvatelka.

Noční úder zasáhl i sousední dvůr. Na pozemek pustil štáb starší pár. „Pojďte dál, i když nevím, teď zase střílí…“ uvedla majitelka domu. Jenže zvuk dalších výbuchů ji po chvíli přemůže: „To už není sousední čtvrť… Ne, ne, pojďme pryč.“ To jednasedmdesátiletý Mykola ostřelování po skoro čtyřech letech války nevnímá.

V zasažené škole se už několik let neučí

Situace se po chvíli uklidňuje. Dobrovolníci předávají stavební materiál, kterým si místní mohou aspoň dočasně zakrýt poškozená místa. Práci ale přeruší obávaný zvuk. „Dron, dron,“ zní, zatímco se všichni běží schovat. Výbuch se ozve o pár vteřin později.

Štáb následně navštívil i další místo, zasaženou školu, ve které už několik let neprobíhá výuka. O budovu se starají bývalí zaměstnanci.

Jen několik kilometrů odtud se nachází Záporožská jaderná elektrárna, kterou okupují ruská vojska. Podle místních Rusové vedou útok na město právě z tohoto místa. Blízkost elektrárny totiž dovoluje ruské straně kontrolovat Nikopol ze vzduchu.

Dobrovolníci znovu varují: „Dron. Dron...“ Úkryt tentokrát poskytla zmíněná školní budova. „Dál od oken,“ zní pokyn. Sklo je totiž při explozích jedním z nejčastějších zdrojů zranění.

