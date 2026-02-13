Rusové v noci útočili na Ukrajinu. Zasáhli i Oděsu


před 38 mminutami|Zdroj: ČTK

Ruská armáda v noci na pátek podnikla útok na přístav v ukrajinské Oděské oblasti. Jeden člověk přišel o život, dalších šest utrpělo zranění, oznámil na telegramu ukrajinský vicepremiér Oleksij Kuleba. Čtyři lidé zahynuli ve čtvrtek večer v Kramatorsku, kde ruská armáda zasáhla rodinný domek. Ruské úřady hlásí tři zraněné po ukrajinském dronovém útoku z Volgogradu a okolí.

Podle Kuleby jsou tři zranění v Oděské oblasti v těžkém stavu a dostalo se jim lékařské pomoci. „Všichni jsou to civilisté,“ podotkl vicepremiér. Poškozené je zázemí přístavu, sklady s hnojivy a dopravní prostředky, zejména vagóny.

O útocích v regionu informoval také šéf vojenské správy Oděské oblasti Oleh Kiper. Při úderu proti Oděse trosky sestřeleného dronu zasáhly autosalon a sanatorium. Dva drony narazily do bytů v obytných domech. Už ve čtvrtek pozdě večer Kiper upozornil, že v důsledku útoků jsou v okolí Oděsy rozsáhlé výpadky v dodávkách elektřiny, vody i tepla.

Stan v bytě a dvě vrstvy oblečení. V Kyjevě řada lidí topí jen pár hodin denně
Ukrajinské dítě ve vrstvách oblečení

„Škody jsou mimořádně závažné,“ uvedla energetická firma DTEK k následkům útoků v Oděské oblasti. Dodala, že potrvá dlouho, než se poškozenou infrastrukturu podaří dostat do provozuschopného stavu, a že prioritou je obnovení dodávek pro objekty kritické infrastruktury.

Rusko v noci na pátek k útokům proti cílům na ukrajinském území podle ukrajinského letectva použilo 154 dronů a jednu balistickou raketu Iskander-M. Protivzdušná obrana 111 bezpilotních letounů zneškodnila. Raketa a 22 dronů zasáhlo 18 míst, na dalších dvou místech se zřítily trosky sestřelených dronů.

Rusové zabili tři batolata a jejich otce u Charkova, těhotnou matku zranili
Bohoduchiv po ruském útoku

Ruský úder na Kramatorsk

Podle ukrajinských úřadů ruský útok ve čtvrtek večer zabil čtyři lidi v Kramatorsku v Doněcké oblasti. Mezi mrtvými jsou tři bratři, nejmladšímu bylo osm let, uvedla prokuratura v regionu, jehož značnou část ovládají ruské okupační síly.

Rusko, které proti Ukrajině válku vede už skoro čtyři roky, pravidelně podniká vzdušné údery na sousední zemi. Od podzimu ruská armáda opět zintenzivnila útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. V posledních týdnech, kdy teploty na Ukrajině padají hluboko pod nulu, Rusové opakovaně zasahují energetický sektor a Ukrajinci se ocitají bez tepla a elektřiny.

Během minulého dne Rusko zaútočilo také na železnici v Dněpropetrovské oblasti. Nikomu se nic nestalo a provoz to neovlivnilo, uvedl Kuleba. „Nepřítel úmyslně a systematicky útočí na ukrajinskou logistickou infrastrukturu – na to, co zemi propojuje, zajišťuje export, práci byznysu a život v místech u fronty,“ napsal.

Ukrajinské elektrárny kvůli ruským útokům snižují výkon
Ukrajinská elektrárna zasažená ruským dronem

Ukrajina dle Moskvy zasáhla Volgograd

Ukrajina také podniká dronové útoky na ruském území. Ministerstvo obrany v Moskvě v pátek ráno prohlásilo, že jeho protivzdušná obrana zneškodnila 58 ukrajinských bezpilotních letounů, z toho 43 nad Volgogradskou oblastí a dvanáct nad Rostovskou oblastí.

Gubernátor Volgogradské oblasti Andrej Bočarov podle ruskojazyčného servisu BBC tvrdí, že v důsledku dronového útoku jsou ve Volgogradu a jeho okolí poškozené rodinné domky a auta. Trosky dronů se ale zřítily také v areálu několika blíže neurčených průmyslových podniků. Při útoku utrpěl zranění 12letý chlapec a skončil v nemocnici, jinde byli hospitalizováni 18letý mladík a jedna žena.

Ruská strana nezveřejňuje celkové množství útočících dronů, pouze ty údajně sestřelené. Informace nelze nezávisle ověřit.

Rusové v noci útočili na Ukrajinu. Zasáhli i Oděsu

