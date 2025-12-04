Německo vyslalo do Polska stíhačky na ochranu východního křídla NATO

Kvůli zlepšení ochrany východního křídla Severoatlantické aliance vyslalo Německo do Polska několik stíhaček Eurofighter a zhruba 150 vojáků. Podle agentury DPA o tom informovalo německé armádní letectvo. Krok už v polovině října oznámil ministr obrany Boris Pistorius. Reagoval tak na několik případů narušení vzdušného prostoru zemí NATO ruskými stíhačkami a drony.
Z letecké základny Nörvenich na západě Německa odletělo na polskou leteckou základnu Malbork několik strojů Eurofighter, uvedlo letectvo, aniž zmínilo jejich přesný počet. Jejich působení v Polsku je prozatím naplánováno do března. Spolu s letadly vysílá Německo zhruba 150 vojáků včetně pilotů, techniků a dalších profesí. Malbork leží zhruba šedesát kilometrů jihovýchodně od Gdaňsku a osmdesát kilometrů jihozápadně od ruské Kaliningradské oblasti.
Německý ministr obrany Pistorius v polovině října uvedl, že vyšle po dohodě s polskými kolegy eurofightery do sousední země, a to v reakci na narušení vzdušného prostoru NATO ruskými stíhačkami a drony.
Podle velitele německého letectva Holgera Neumanna vojáci misí přispívají k ochraně východního křídla NATO. „Vysíláme tím další silný signál podpory vůči našemu sousedovi Polsku a NATO jako celku,“ dodal.