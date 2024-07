Německo upraví ústavu. Chce chránit justici před polským scénářem

Poslankyně z frakce unie CDU/CSU Andrea Lindholzová řekla, že je důležité zajistit autonomii ústavního soudu, a to zakotvením soudu v základním zákonu země. „A kdy jindy to učinit než teď, kdy oslavujeme 75 let základního zákona,“ konstatovala politička.

Jasně daná struktura i funkční období

Německá ústava pravomoci ústavního soudu vymezuje už nyní, vládní strany společně s opozicí ale chtějí jeho status posílit, mimo jiné upřesněním struktury soudu. Do základního zákona tak poslanci zahrnou to, že instituce má dva senáty, každý z nich po osmi soudcích.

Do základního zákona budou zaneseny také dvanáctileté funkční období soudců a jejich maximální věková hranice 68 let a to, že verdikty ústavního soudu jsou závazné. Vše již obsahuje zákon o spolkovém ústavním soudu, přenesením těchto vymezení do základního zákona ale zaručí, že bez ústavní většiny nebude další úprava možná.

Vládní strany a unie CDU/CSU chtějí navíc předejít možnosti, kdy se Spolkový sněm, případně Spolková rada, nebudou schopné dohodnout na obsazení uvolněného místa ústavního soudce. V takovém případě by měl mít možnost do výběru zasáhnout jiný volební orgán.