Násilí, drogy, sexismus, extremismus. Německá armáda po skandálu propustila devět vojáků


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Německá armáda kvůli skandálu u výsadkářů ze základny na západě země propustila zatím devět vojáků. U dalších čtyř zahájila proces, který by měl k propuštění vést. Po neveřejném zasedání branného výboru Spolkového sněmu to ve středu uvedl inspektor pozemního vojska Christian Freuding, uvedla agentura DPA. Jednotkou výsadkářů otřásl na přelomu roku skandál v souvislosti s násilím, sexistickým chováním, užíváním drog či sympatiemi ke krajní pravici.

List Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) v závěru loňského roku informoval o skandálu u 26. výsadkového pluku se sídlem ve Zweibrückenu na západě Německa. Vyvolalo jej trestní oznámení, které v červnu podaly dvě vojákyně.

FAZ s odvoláním na zdroje z pluku informoval o „hajlování“ a „nacistickém večírku“. Ve Zweibrückenu podle něj existovala „pravicově extremistická, otevřeně antisemitská klika“. Ženy v jednotce podle zdrojů čelily exhibicionismu a musely poslouchat oplzlé vtipy či sexuálně agresivní narážky. Podle inspektora Freudinga se obvinění týkají celkem 55 vojáků z výsadkového pluku. Do vyšetřování se zapojilo i státní zastupitelství.

Velitel pluku odvolán

Generální inspektor německé armády Carsten Breuer uvedl, že excesy, kterých se dopouštěli vojáci z jednotky ve Zweibrückenu, nebude vojsko trpět. Dodal, že někdo, kdo takové chování toleruje, nemůže v armádě velet. Podle dřívějších informací německých médií byl velitel 26. výsadkového pluku odvolán.

Podle předsedy branného výboru Spolkového sněmu Thomase Röwekampa škodí podobné excesy pověsti německé armády, která se v současnosti intenzivně snaží nalákat nové rekruty. „Ohrožují ochotu postavit se do služby v našich jednotkách,“ řekl mediálnímu domu RND.

Němečtí vojáci

