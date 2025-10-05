Na tibetských svazích Mount Everestu uvěznila sněhová bouře asi tisíc lidí v horolezeckých táborech. V okolí východního strany hory probíhají záchranné práce. S odvoláním na čínská média o tom informuje stanice BBC. Stovky místních vesničanů a záchranné týmy byly nasazeny k odklízení sněhu, který blokuje přístup do oblasti v nadmořské výšce přes 4900 metrů. Podle místních médií bylo prozatím zachráněno 350 lidí, kteří byli odvedeni do blízké obce.
Na svahu Everestu uvázlo v bouři tisíc lidí
Sněhová bouře začala už v pátek a postupně zesílila právě na východní straně, kterou si oblíbili horolezci. „Počasí není v tomto roce normální. Horský vůdce říkal, že takové počasí v říjnu ještě nezažil,“ uvedl jeden ze zachráněných. „Byla velká zima a vlhko. Hrozilo opravdové riziko hypotermie,“ dodal.
Region v současné době sužuje extrémní počasí. V sousedním Nepálu si prudké deště a následné sesuvy půdy vyžádaly nejméně 43 obětí. Jižní pobřeží Číny zasáhl tajfun Matmo, což si vynutilo evakuaci více než 150 tisíc lidí, píše BBC.
Do oblasti údolí Karma se v tomto týdnu vydaly podle agentury Reuters stovky lidí. Z místa následně pokračuje cesta k východní stěně nejvyšší hory světa – ke Kangshungu.
Silné sněžení v turistické oblasti
Sněžení v údolí, které leží v nadmořské výšce okolo 4200 metrů, začalo tento týden v pátek, pokračovalo i celou sobotu. Podle Reuters míří do oblasti nejvíce turistů právě v říjnu, důvodem je jindy příznivé počasí.
S odklízením sněhu pomáhají v oblasti kromě záchranářů také stovky místních obyvatel, napadaný sníh blokuje přístup záchranným jednotkám do postižené oblasti. Místní média zatím neuvedla, zda se záchranářům podařilo najít místní průvodce a další personál, který zajišťoval servis pro horolezce.
Místní úřady také v sobotu večer přestaly prodávat vstupenky do okolí Mount Everestu, jak uvedla turistická společnost Tingri County na čínské sociální síti WeChat.