Nejméně 47 lidí zabily od pátku ve východním Nepálu silné deště a bouřky následované sesuvy půdy a bleskovými povodněmi, uvedly tamní úřady. Nejméně dvacet mrtvých hlásí i severovýchodní část sousední Indie. Jižní pobřeží Číny zase zasáhl tajfun Matmo.
Nepál hlásí desítky obětí záplav a sesuvů půdy
Nepál, který se s nepřízní počasí potýká od pátku, kromě desítek mrtvých registruje i dvanáct zraněných a devět pohřešovaných. Nejvíce lidí, pětatřicet, zabily podle bezpečnostních složek sesuvy půdy v okrese Ilam na východě země u hranic s Indií, další tři zabily blesky.
Kvůli dešti jsou na východě země také zablokované silnice, což komplikuje přístup do zasažených oblastí. Záchranáři tam proto musejí chodit pěšky. Několik komunikací zničily sesuvy půdy a narušeno bylo také mnoho letů. „Vnitrostátní lety jsou z velké části narušeny, ale mezinárodní lety fungují normálně,“ uvedlo letiště v hlavním městě Káthmándú.
V Káthmándú se rozvodnily řeky a potoky, které zaplavily blízké okolí včetně silnic, čímž město odřízly od zbytku země. Úřady proto k evakuaci použily vrtulníky a lodě.
Prozatímní nepálská premiérka Sušíla Kárkíová vyhlásila na neděli a pondělí státní smutek. Meteorologové uvedli, že deště v Nepálu pravděpodobně neustanou až do pondělí.
Silné deště se v noci na neděli přehnaly i přes okres Dárdžiling v indickém státě Západní Bengálsko. Některé oblasti ve vyšších polohách zůstaly odříznuté od světa a silnice byly zničeny.
Čínu zasáhl tajfun Matmo
Kromě Nepálu a Indie se s nepřízní počasí potýká i jižní pobřeží Číny, které zasáhl tajfun Matmo. V provincii Kuang-tung muselo své domovy opustit 151 tisíc obyvatel a v pobřežním městě Macao byla zrušena výuka. Úřady ostrovní provincie Chaj-nan zrušily všechny letecké spoje a v sobotu zastavily i veřejnou dopravu a uzavřely podniky.
Tajfun s větrem o rychlosti přes 150 kilometrů v hodině se nachází u jižního výběžku provincie Kuang-tung, kam by mohl přinést vydatné srážky. Čínský meteorologický ústav už vydal červené varování, což je nejvyšší stupeň v jeho systému. Bouře se bude podle meteorologů přes severní Vietnam přesouvat do čínského vnitrozemí.