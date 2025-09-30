Tajfun si ve Vietnamu vyžádal devatenáct obětí
Tajfun Bualoi si ve Vietnamu vyžádal nejméně devatenáct obětí a více než osmdesát zraněných, dalších třináct lidí se pohřešuje. Silné lijáky vyvolaly rozsáhlé povodně a sesuvy půdy, které odřízly řadu obcí a zaplavily i části Hanoje. Podle úřadů bylo poškozeno přes 100 tisíc domů a zničeno více než dvě stě kilometrů čtverečních zemědělské půdy, došlo také k výpadkům elektřiny a přerušení dopravy. Meteorologové varují, že srážky přesahující 300 milimetrů budou pokračovat i v dalších dnech.