Na Evropu role zbyla, jsme svědky divadla, padlo v debatě o mírových jednáních

Ukrajina by mohla vstoupit do EU před rokem 2030, řekla šéfka EK v Kyjevě

Evropa mezi USA a Ruskem

Podle Farského je v současné geopolitické situaci obtížné najít mírové řešení, které by bylo přijatelné pro Ukrajinu, Evropu, Rusko i USA. Ideálním výsledkem by podle něj bylo úplné stažení Ruska z Ukrajiny, ale reálněji vidí spíše „zmrazení konfliktu“, které by dalo Evropě čas na posílení obrany a zároveň by odradilo Rusko od další agrese. Dodal, že momentálně se „agresorovi jeho agrese vyplácí“.

Podle předsedy SPD Tomia Okamury hrají klíčovou roli v dosažení míru na Ukrajině Spojené státy. Domnívá se ale, že USA se o Ukrajinu příliš nezajímají, protože jejich hlavním geopolitickým soupeřem je Čína. Podle něj se Donald Trump snaží přimět Rusko ke „spolupráci se Spojenými státy“ s cílem oslabit jeho sbližování s Čínou. Evropa tak podle Okamury není v pozici, kdy by mohla „diktovat své požadavky USA nebo Rusku“.