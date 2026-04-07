Při střelbě u izraelského konzulátu v Istanbulu zemřel podle úřadů jeden útočník

Při přestřelce před izraelským konzulátem v Istanbulu zemřel jeden útočník, další dva byli zraněni a zadrženi, informuje agentura Reuters s odvoláním na turecké úřady. Dva policisté utrpěli lehká zranění. Podle zdrojů agentury Reuters v budově nebyli žádní izraelští diplomaté.
Podle guvernéra Istanbulu Davuta Güla použili útočníci automatické pušky a pistole. Střelba trvala podle Reuters až deset minut. Záběry z místa ukazují bezpečnostní síly před budovou konzulátu v obchodní čtvrti Levent.
Turecký ministr spravedlnosti Akin Gürlek potvrdil, že úřady zahájily vyšetřování. Ministr vnitra Mustafa Čiftči na sociálních sítích uvedl, že všichni tři útočníci mají vazby na organizaci, která podle něj „zneužívá náboženství“. Blíže ji však neidentifikoval. Dva ze zadržených jsou podle něj bratři.
V současnosti v Turecku podle zdrojů Reuters nepůsobí žádní izraelští diplomaté – ani na istanbulském konzulátu, ani na velvyslanectví v Ankaře. Policie okolí budovy okamžitě uzavřela. Bližší motivy útoku zatím nejsou známy.