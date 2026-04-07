Při střelbě u izraelského konzulátu v Istanbulu zemřel podle úřadů jeden útočník


7. 4. 2026Aktualizovánopřed 2 mminutami|Zdroj: ČTK, Reuters

Při přestřelce před izraelským konzulátem v Istanbulu zemřel jeden útočník, další dva byli zraněni a zadrženi, informuje agentura Reuters s odvoláním na turecké úřady. Dva policisté utrpěli lehká zranění. Podle zdrojů agentury Reuters v budově nebyli žádní izraelští diplomaté.

Podle guvernéra Istanbulu Davuta Güla použili útočníci automatické pušky a pistole. Střelba trvala podle Reuters až deset minut. Záběry z místa ukazují bezpečnostní síly před budovou konzulátu v obchodní čtvrti Levent.

Turecký ministr spravedlnosti Akin Gürlek potvrdil, že úřady zahájily vyšetřování. Ministr vnitra Mustafa Čiftči na sociálních sítích uvedl, že všichni tři útočníci mají vazby na organizaci, která podle něj „zneužívá náboženství“. Blíže ji však neidentifikoval. Dva ze zadržených jsou podle něj bratři.

V současnosti v Turecku podle zdrojů Reuters nepůsobí žádní izraelští diplomaté – ani na istanbulském konzulátu, ani na velvyslanectví v Ankaře. Policie okolí budovy okamžitě uzavřela. Bližší motivy útoku zatím nejsou známy.

V Turecku zemřeli při zásahu proti Islámskému státu tři policisté
Turecké speciální jednotky opouštějí místo, kde proběhla operace proti členům Islámského státu

Muž dostal sedmnáct let vězení za ubodání partnerky v Jevíčku

Muž dostal sedmnáct let vězení za ubodání partnerky v Jevíčku

Rusové zabili cestující městského autobusu v Nikopolu

Rusové zabili cestující městského autobusu v Nikopolu

Meziroční inflace v březnu zrychlila na 1,9 procenta, odhaduje ČSÚ

Meziroční inflace v březnu zrychlila na 1,9 procenta, odhaduje ČSÚ

Teherán odmítl „nepodložené výhrůžky vyšinutého amerického prezidenta“

Teherán odmítl „nepodložené výhrůžky vyšinutého amerického prezidenta“

Kvůli změnám financování některé univerzity zdražují jídlo v menzách

Kvůli změnám financování některé univerzity zdražují jídlo v menzách

Strabag neuspěl u ÚOHS s rozkladem proti výběru stavební firmy na úsek metra D

Strabag neuspěl u ÚOHS s rozkladem proti výběru stavební firmy na úsek metra D

Ceny ropy se s blížícím se Trumpovým ultimátem pro Írán dál zvyšují

Ceny ropy se s blížícím se Trumpovým ultimátem pro Írán dál zvyšují

Obraz války v Íránu spoluvytvářejí umělá inteligence i falešný obsah

Během současné války na Blízkém východě jsme viděli, jak se umělá inteligence masově využívá k šíření válečné propagandy. Množství falešného obsahu prudce vzrostlo, přičemž někdy byl zveřejňován i z oficiálních profilů úřadů zemí zapojených do konfliktu, tedy Spojených států, Izraele a Íránu. RTVE s odborníky analyzovala, jak se AI používá k šíření dezinformací a k jakým účelům.
Rusové zabili cestující městského autobusu v Nikopolu

Rusko i Ukrajina hlásí mrtvé a raněné po vzájemných nočních a ranních dronových útocích. Čtyři mrtvé hlásí úřady ukrajinské Dněpropetrovské oblasti, z toho tři oběti při útoku ruského dronu na městský autobus v Nikopolu. Tři zranění jsou i v Záporožské oblasti. Ukrajinské drony zabily tři lidi včetně dítěte ve Vladimirské oblasti poblíž Moskvy, tvrdí tamní správa.
Teherán odmítl „nepodložené výhrůžky vyšinutého amerického prezidenta“

Íránská armáda odmítla „arogantní rétoriku“ amerického prezidenta Donalda Trumpa, který v pondělí mimo jiné prohlásil, že Írán by mohl být zničen během jediné noci. Armáda rovněž tvrdí, že Trumpovy výroky nemají žádný vliv na její operace, informovala AFP. Írán a Izrael v úterý pokračovaly ve vzájemných útocích poté, co Teherán odmítl znovuotevřít Hormuzský průliv. Írán podmínil mírové rozhovory s USA okamžitým zastavením úderů a zárukami, že se nebudou opakovat.
Mise Artemis překonala rekordní vzdálenost lidí od Země

Posádka mise Artemis II zlomila dosavadní rekord v největší dosažené vzdálenosti lidí od Země. Potvrdil to americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA). Čtyři astronauti v kosmické lodi Orion v pondělí překonali hranici 400 171 kilometrů od Země, kam se dostala posádka mise Apollo 13 v roce 1970. Maximální vzdálenosti od Země dosáhla posádka mise Artemis II v noci na úterý – dle NASA šlo o 406 771 kilometrů.
Vietnamským prezidentem bude generální tajemník komunistické strany To Lam

Vietnamským prezidentem bude v příštích pěti letech generální tajemník tamní komunistické strany To Lam. Rozhodl o tom v úterý jednomyslně vietnamský parlament. Osmašedesátiletý Lam se tak stane nejmocnějším vietnamským vůdcem za několik desetiletí, píše agentura Reuters.
VideoMalý princ vyšel před 80 lety. Po Bibli je druhým nejpřekládanějším dílem

Přesně před osmdesáti lety vyšla ve Francii jedna z nejslavnějších knih na světě. Malý princ je po Bibli druhým nejpřekládanějším dílem všech dob, lidé ji čtou ve 450 jazycích. Nové, moderní vydání je teď na pultech francouzských knihkupectví. Mnoho Francouzů možná netuší, že autor knihu nenapsal ve Francii, ale v New Yorku. Vyšla až dva roky po jeho smrti. Má několik filmových podob, před dvěma lety například vzbudila pozornost animovaná verze. K jejímu věhlasu přispěl i dramatický život autora – zahynul tragicky, když jeho letadlo sestřelili za války Němci.
Trump: Při záchranné misi v Íránu použily USA více než 170 letounů a helikoptér

USA použily při pátrání po posádce Íránem sestřeleného letounu F-15E více než 170 letounů a helikoptér. Uvedl to americký prezident Donald Trump, podle kterého nebyl při záchranné misi zraněn žádný příslušník amerických ozbrojených sil. Šéf Bílého domu zároveň pohrozil vězením pracovníkům média, které zveřejnilo zprávu, že na území Íránu se stále nachází jeden člen posádky. Podle prezidenta tím ohrozili život tohoto vojáka i všech, kteří se podíleli na záchranné misi.
