Maďarsko má stále zablokováno 19 miliard eur, řekla Jourová

Maďarsko je země, která vykazuje značné rezervy v oblasti právního státu nebo médií, řekla v Interview ČT24 končící místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová. Stojí si zároveň za svou dřívější větou, že v této zemi je „nezdravá demokracie." Evropská komise jí proto stále blokuje 19 miliard eur (přes 481 miliard korun). O slovenské vládě pod vedením Roberta Fica (Smer) pak Jourová soudí, že spustila některé procesy, které by mohly kolidovat s evropským právem a také vést ke zmrazení peněz.

„Peníze jsme zmrazili, protože nebyly záruky, že se nedostanou do rukou lidí, kteří by s nimi zacházeli jinak, než je potřeba,“ dodala končící místopředsedkyně Evropské komise. Ani demokraticky zvolený premiér podle ní nemá ve své zemi vytvořit takový systém financování, který není pod kontrolou proti korupci, podvodům či „cinknutým“ veřejným zakázkám.

A právě takové signály evropský protikorupční systém OLAF (Evropský úřad pro boj proti podvodům) v zemi zaznamenal, dodala. Zdůraznila, že Evropská komise musí chránit peníze evropských daňových poplatníků. Když se objevila některá zlepšení v přístupu Budapešti, tak Komise rozmrazila deset miliard eur, ilustrovala přístup Komise. Doplnila, že tento krok se setkal s velkou kritikou z některých členských států.

Také Slovensko může narazit

V další části rozhovoru Jourová řekla, že respektuje volební vítězství Roberta Fica na Slovensku. I zde však kritizovala, že Bratislava spustila některé procesy, které by mohly kolidovat s evropským právem. Konkrétně zmínila zásahy do trestních procesů, vyšetřování korupce a do veřejnoprávních médií.

Osobně pak upozornila Fica, že některé věci, které vláda připravuje, by „mohly narazit“ a vyústit i ve zmrazení peněz. Zdůraznila, že když je „něco v rozporu s evropským právem, tak musíme konat“. Dodala, že evropský soud dal Evropské komisi vždy za pravdu, „že jsme v členské zemi podchytili věci, které narušovaly princip právního státu.“

Jourová rovněž uvedla, že v bruselských kuloárech panuje rozladění nad rozhovorem, který Fico poskytl ruské televizi. Stále je podle ní třeba si připomínat, že současný ruský režim je nepřítel Evropské unie a jejích občanů a dělá vše pro její rozložení. Vykonat tedy něco, co Kreml posléze oslavuje, je špatné. Vyjádření, které by se dalo vysvětlit jako podpora našemu nepříteli, pak podle Jourové zásadním způsobem narušuje důvěru ostatních evropských partnerů vůči Ficovi.