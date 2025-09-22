Los Emil, který se v posledních týdnech po putování Českem pohyboval po severním Rakousku, byl v pondělí ráno uspán, protože se nebezpečně přiblížil dálnici u hornorakouské obce Sattledt. Podle rakouských médií bylo poté zvíře naloženo na přívěs a transportováno do okresu Rohrbach na pomezí hranic Rakouska, Německa a Česka. Byl tak vypuštěn do volné přírody poblíž českého Národního parku Šumava, kde už je losí populace.
Losa Emila uspali a nechali u hranic s Českem
Samec byl zasažen výstřelem z uspávací pistole, když se přiblížil na dvě stě metrů k dálničnímu nájezdu, informoval server regionálního deníku Oberösterreichische Nachrichten. Podle agentury APA chtěl přeskočit plot u dálnice A1, čímž by ohrozil bezpečnost silniční dopravy, vysvětlila zemská radní odpovědná za zemědělství Michaela Langerová-Weningerová. „Nehoda – a odborníci na divokou zvěř to potvrzují – by ohrozila životy všech zúčastněných,“ řekla radní.
„Hasiči z hasičského sboru v Sattledtu opatrně zvedli Emila do slámou vystlaného přepravního přívěsu, kde se brzy probral a po lehké sedaci byl ve stojící poloze, jak je u divokých zvířat obvyklé, převezen na okraj Šumavy,“ potvrdila Langerová-Weningerová.
Už minulý týden hornorakouské úřady uvažovaly o tom, že by nechaly Emila uspat a následně ho převezly na hranici s Českem, aby se mohl připojit k šumavské losí populaci. Dokud ale zástupce čeledi jelenovitých nepředstavoval žádné nebezpečí, úřady ho nechaly být a pouze ho monitorovaly.
Zemská radní vyjádřila radost nad tím, že „záchranná operace pro Emila byla provedena tak profesionálně a úspěšně“. Nyní podle ní může žít na Šumavě život vhodný pro divokou zvěř „a možná brzy v národním parku zplodí potomky“.
Ušní známka s GPS
Ani po pondělním odchytu úřady a experti o spojení s Emilem nepřijdou. Los totiž nyní nosí ušní známku s GPS vysílačem, což umožní vědecké sledování jeho pohybu v budoucnu, aniž by bylo nutné se ke zvířeti v divočině příliš přibližovat.
Emil už dříve způsobil několikahodinovou uzavírku a přerušení provozu na západní železniční trati poblíž Sankt Pöltenu poté, co se objevil na železničních kolejích.
Emil si získal mnoho fanoušků
Los Emil pravděpodobně pochází z Polska, do Rakouska se dostal přes Česko. Cesta mladého zvířete druhu, který většinou žije samotářsky a může dorůst výšky přes dva metry a dosáhnout hmotnosti přes půl tuny, vyvolala velký zájem veřejnosti. Na sociální síti Facebook existuje skupina s více než deseti tisíci fanoušky, která dokumentovala jeho cestu.
V reakci na pondělní přemístění Emila vyjadřovali jeho příznivci na Facebooku různé pocity od obav, zda změnu přežije, přes rozhořčení až po pochopení, že poslední krok je pro něj tím nejsmysluplnějším, shrnula APA.