Litva vyhlásila nouzovou situaci kvůli balonům z Běloruska


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, LRT

Litevská vláda vyhlásila nouzovou situaci kvůli opakovanému narušování vzdušného prostoru země pašeráckými balony z Běloruska. Podle kabinetu balony představují hrozbu pro národní a bezpečnostní zájmy Litvy. Vyhlášení nouzové situace umožní vládě a místním úřadům vynaložit dodatečné zdroje na řešení situace.

Nouzová situace se podle vlády z velké části nedotkne civilního obyvatelstva. „Přijatá opatření budou cílená a zaměří se výhradně na organizátory a pachatele nelegálních aktivit,“ uvedlo ministerstvo vnitra, které vládě vyhlášení nouzové situace navrhlo.

Ministerstvo vnitra svůj návrh odůvodnilo tím, že neustálé vypouštění balonů představuje hrozbu pro litevské civilní letectví a narušuje provoz letiště ve Vilniusu. V důsledku toho dochází ke ztrátě možnosti přepravit cestující a náklad leteckou dopravou, vznikají finanční ztráty a dochází k poškození reputace, uvedl úřad.

„Je zřejmé, že tato nouzová situace je vyhlášena nejen kvůli narušení civilního letectví, ale také kvůli obavám o národní bezpečnost a potřebě užší koordinace mezi institucemi,“ dodal během zasedání vlády ministr vnitra Vladislav Kondratovič.

Litva bude sestřelovat údajně pašerácké balony pronikající z Běloruska
Litevská premiéra Inga Ruginienéová

Rozšíření pravomocí armády

Litevská vláda dále plánuje požádat parlament, aby armádě udělil pravomoci jednat v době nouzové situace ve spolupráci s policií, pohraniční stráží a bezpečnostními složkami.

Vojáci tak budou moci vydávat závazné příkazy jednotlivcům, společnostem a organizacím; pronásledovat a zadržovat osoby, které tyto příkazy ignorují nebo jsou podezřelé ze spáchání trestných činů či jiných porušení předpisů; omezovat přístup do určitých oblastí; zastavovat probíhající práce na konkrétních místech; omezovat nebo zakazovat provoz vozidel; kontrolovat doklady totožnosti, vozidla, zbraně a osobní věci. Budou také moci používat speciální vybavení, upřesnila veřejnoprávní stanice LRT.

Ministerstvo obrany uvedlo, že rozšíření pravomocí pro vojáky jsou nezbytná, protože balony stále častěji narušují provoz na mezinárodním letišti ve Vilniusu a představují širší rizika pro civilní letectví.

Návrh bude ještě v úterý předložen parlamentu v rámci zrychleného řízení. Pokud budou rozšířené pravomoci schváleny, zůstanou v platnosti tři měsíce.

Letiště ve Vilniusu obnovilo provoz po uzavření kvůli pašeráckým balonům
Ilustrační foto

Běloruská hybridní válka

Podle ministerstva vnitra v letošním roce do litevského vzdušného prostoru vniklo 599 balonů, kromě nich úřady zaregistrovaly také 197 dronů. Narušily 320 letů, upozornila LRT.

Dvě největší litevská letiště – ve Vilniusu a Kaunasu – musela kvůli balonům několikrát přerušit provoz. Vilnius leží přibližně třicet kilometrů od hranic s Běloruskem, Kaunas dále.

Litva, která je členskou zemí Severoatlantické aliance i Evropské unie, dlouhodobě obviňuje Bělorusko, jehož autoritářský režim je blízkým spojencem Ruska, z vedení takzvané hybridní války.

„Ukázali jsme jim: Evropa, Německo, Merkelová,“ popsal Bělorus přepravu migrantů do EU
Ilustrační foto - migrant ukazuje doklady polskému pohraničníkovi (červen 2024)

Výběr redakce

Fiala slíbil hladké předání vlády

Fiala slíbil hladké předání vlády

09:54Aktualizovánopřed 2 mminutami
Prezident jmenoval Andreje Babiše premiérem

ŽivěPrezident jmenoval Andreje Babiše premiérem

06:50Aktualizovánopřed 13 mminutami
Filip Turek není na seznamu kandidátů na ministry

Filip Turek není na seznamu kandidátů na ministry

10:26Aktualizovánopřed 22 mminutami
Ústavní soud odmítl stížnost ruského majetkového podniku na zápis na sankční seznam

Ústavní soud odmítl stížnost ruského majetkového podniku na zápis na sankční seznam

před 23 mminutami
Skoro polovinu zabitých novinářů má letos na svědomí Izrael, uvádí Reportéři bez hranic

Skoro polovinu zabitých novinářů má letos na svědomí Izrael, uvádí Reportéři bez hranic

před 34 mminutami
Evropská komise vyšetřuje Google kvůli využívání obsahu pro účely AI

Evropská komise vyšetřuje Google kvůli využívání obsahu pro účely AI

před 1 hhodinou
Litva vyhlásila nouzovou situaci kvůli balonům z Běloruska

Litva vyhlásila nouzovou situaci kvůli balonům z Běloruska

před 1 hhodinou
Střety mezi Thajskem a Kambodžou pokračují, zemřelo nejméně deset lidí

Střety mezi Thajskem a Kambodžou pokračují, zemřelo nejméně deset lidí

před 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Letošek může být s rokem 2023 druhým nejteplejším v historii měření

Letošek může být společně s rokem 2023 druhým nejteplejším rokem v dějinách měření. V úterý to uvedla meteorologická služba Evropské unie Copernicus, podle které se letošní listopad stal třetím nejteplejším v historii záznamů. Nejteplejším rokem v historii podle měření je rok 2024.
před 6 mminutami

Skoro polovinu zabitých novinářů má letos na svědomí Izrael, uvádí Reportéři bez hranic

Novinářská organizace Reportéři bez hranic (RSF) oznámila, že za tento rok bylo ve světě při výkonu svého povolání zabito 67 novinářů. Téměř polovinu (43%) z nich podle ní zabila izraelská armáda při pokrývání konfliktu mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás v palestinském Pásmu Gazy. Čtyři z pěti zabitých novinářů se stali obětí války nebo organizovaného zločinu. RSF to oznámila v každoroční zprávě o počtu zabitých a také vězněných žurnalistů
před 34 mminutami

Evropská komise vyšetřuje Google kvůli využívání obsahu pro účely AI

Evropská komise (EK) začala vyšetřovat americkou společnost Google. Firmu podezírá, že při používání online obsahu pro účely umělé inteligence (AI) porušuje pravidla hospodářské soutěže.
před 1 hhodinou

Litva vyhlásila nouzovou situaci kvůli balonům z Běloruska

Litevská vláda vyhlásila nouzovou situaci kvůli opakovanému narušování vzdušného prostoru země pašeráckými balony z Běloruska. Podle kabinetu balony představují hrozbu pro národní a bezpečnostní zájmy Litvy. Vyhlášení nouzové situace umožní vládě a místním úřadům vynaložit dodatečné zdroje na řešení situace.
před 1 hhodinou

Střety mezi Thajskem a Kambodžou pokračují, zemřelo nejméně deset lidí

Navzdory mezinárodním výzvám ke snížení napětí dále pokračují ozbrojené pohraniční střety mezi Kambodžou a Thajskem. Podle nejnovější bilance při nich zemřelo celkem sedm kambodžských civilistů a tři thajští vojáci, informovala agentura AFP.
před 2 hhodinami

Ozbrojenci v Pákistánu zabili šest vojáků, zřejmě útočili islamisté

Nejméně šest pákistánských vojáků bylo zabito a sedm dalších utrpělo zranění při útoku na kontrolní stanoviště na severozápadě země. Tři policejní a bezpečnostní zdroje podle agentury Reuters uvedly, že útok provedli islamističtí ozbrojenci napojení na afghánský Taliban.
před 2 hhodinami

Japonsko hlásí po zemětřesení třicet zraněných. Možné jsou další otřesy

Při zemětřesení o síle 7,5 stupně, které v pondělí zasáhlo severovýchod Japonska, utrpělo zranění nejméně třicet lidí. O aktuální bilanci informovala premiérka země Sanae Takaičiová, bezpečnostní složky dříve hovořily o 23 zraněných. Japonská meteorologická služba (JMA) varovala, že v příštích dnech mohou nastat podobné, nebo dokonce silnější otřesy, informovaly agentury Reuters a Kjódó.
02:43Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Trump schválil za „určitých podmínek“ vývoz některých čipů Nvidia do Číny

Bílý dům za určitých podmínek povolí vývoz čipů H200 společnosti Nvidia do Číny. Americký prezident Donald Trump to napsal na své sociální síti Truth Social. Doplnil, že o tom již informoval čínského vládce Si Ťin-pchinga, který na zprávy „reagoval pozitivně“. Společnost bude moci podle zpravodajských agentur prodávat vyspělý čip používaný k vývoji umělé inteligence pouze předem schváleným zákazníkům.
00:06Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Načítání...