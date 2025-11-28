Lidé se po příměří vrací k hranici Izraele a Libanonu, ale zbraně neutichly


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT24
3 minuty
Události: Dění na území u hranice Izraele s Libanonem
Zdroj: ČT24

Před rokem vstoupilo v platnost příměří mezi Izraelem a libanonským teroristickým hnutím Hizballáh. Na obou stranách hranice se část lidí vrátila do svých domovů. ČT sledovala dění v nejsevernějším izraelském městě Metula. Některé domy jsou již opraveny. Vrátilo se ale jen třicet procent předválečné populace. Také do jižního Libanonu se zčásti vracejí obyvatelé, ovšem navrací se i Hizballáh, na který pak útočí izraelské drony a letadla. Mnozí lidé si tak uvědomují, že současné příměří v oblasti, kde na sebe shlížejí Izrael a Libanon, není mírem.

Aktuálně z rubriky Svět

Počet obětí požáru bytového komplexu v Hongkongu vzrostl na 128

Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu, který začal ve středu, vzrostl podle pátečních zpráv na 128. Vedení města podle agentury Reuters oznámilo, že záchranné práce skončily a že přibližně 200 lidí je stále nezvěstných. Příčina požáru je dosud neznámá.
01:02Aktualizovánopřed 5 mminutami

Thajsko a Sumatra hlásí stále vyšší počty obětí záplav

Počet obětí záplav v Thajsku vzrostl na 87, napsala v pátek s odvoláním na prohlášení vlády agentura Reuters. Předchozí bilance činila 82 obětí. Na indonéském ostrově Sumatra vzrostla bilance obětí záplav a sesuvů půdy na nejméně devadesát. Úřady pohřešují desítky dalších lidí.
před 17 mminutami

Ukrajinské protikorupční úřady prohledávají pracoviště Jermaka

Ukrajinská specializovaná protikorupční prokuratura (SAP) a Národní protikorupční úřad (NABU) prohledávají pracoviště šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Andrije Jermaka, píše Ukrajinska pravda.
před 41 mminutami

Izraelský útok zabil v Sýrii devět lidí

Při izraelském útoku v obci Bajt Džin na jihozápadě Sýrie zahynulo devět lidí. Informovala o tom s odvoláním na syrskou státní televizi agentura Reuters. Izraelská armáda podle portálu The Times of Israel oznámila, že v noci v obci podnikla razii proti islámským radikálům, při které se její vojáci dostali pod palbu. Zranění utrpělo šest izraelských vojáků, tři z nich jsou ve vážném stavu.
před 1 hhodinou

Šéf kolumbijských špionů byl dočasně zbaven funkce kvůli kontaktu s guerillami

Řediteli kolumbijské zpravodajské služby Wilmeru Mejíovi a generálovi kolumbijské armády Migueli Huertasovi byla pozastavena funkce kvůli údajným kontaktům s členy levicové guerilly. Podle agentur EFE a AFP o tom ve středu rozhodla prokuratura. Oba muži podle tisku jednali o službách pro členy guerillových skupin, které se nepřidaly k míru mezi kolumbijskou vládou a organizací FARC v roce 2016.
před 1 hhodinou

Lidé se po příměří vrací k hranici Izraele a Libanonu, ale zbraně neutichly

Před rokem vstoupilo v platnost příměří mezi Izraelem a libanonským teroristickým hnutím Hizballáh. Na obou stranách hranice se část lidí vrátila do svých domovů. ČT sledovala dění v nejsevernějším izraelském městě Metula. Některé domy jsou již opraveny. Vrátilo se ale jen třicet procent předválečné populace. Také do jižního Libanonu se zčásti vracejí obyvatelé, ovšem navrací se i Hizballáh, na který pak útočí izraelské drony a letadla. Mnozí lidé si tak uvědomují, že současné příměří v oblasti, kde na sebe shlížejí Izrael a Libanon, není mírem.
před 2 hhodinami

Trump: USA zastaví přijímání migrantů ze všech zemí třetího světa

Americký prezident Donald Trump oznámil, že zastaví přijímaní migrantů ze všech zemí třetího světa do Spojených států. Chce také přestat vyplácet jakoukoli federální podporu lidem, kteří nejsou občany USA. Uvedl to na své síti Truth Social krátce poté, co zemřela členka Národní gardy, kterou podle úřadů nedaleko Bílého domu ve středu postřelil muž původem z Afghánistánu.
06:10Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Zemřela členka Národní gardy postřelená ve Washingtonu, oznámil Trump

Dvacetiletá členka Národní gardy Sarah Beckstromová, postřelená spolu s kolegou ve středu poblíž Bílého domu, zemřela v nemocnici. Pode tiskových agentur to ve čtvrtek večer oznámil prezident Donald Trump. Z útoku je podezřelý Afghánec pobývající v USA pátým rokem. Druhý zraněný gardista stále v kritickém stavu bojuje o život, dodal šéf Bílého domu.
01:28Aktualizovánopřed 7 hhodinami
