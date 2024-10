Léky na obezitu by mohly vrátit lidi na trh práce, míní britský ministr

před 11 m minutami | Zdroj: ČTK , The Guardian , The Daily Telegraph

Britský stát by mohl obézním nezaměstnaným poskytovat nejmodernější léky na hubnutí, aby jim pomohl s návratem na pracovní trh a ušetřil výdaje státu na léčbu následků obezity. Na návrh tamního ministra zdravotnictví Wese Streetinga upozornil tento týden deník The Daily Telegraph (DT). Farmaceutická společnost Lilly provede studii, zda její lék dokáže zvýšit produktivitu obézních pacientů.

Ministr zdravotnictví oznámil, že obézním nezaměstnaným by mohly být podávány léky na hubnutí, které by jim umožnily vrátit se do zaměstnání, upozornil deník DT.

Přípravky poslední generace jako Ozempic nebo Mounjaro by prý pomohly pacientům a zároveň ulevily i přetíženému britskému zdravotnímu systému NHS. Streeting zdůraznil zejména dlouhodobý prospěch celého plánu.

„Reformy, které tato vláda zavede, umožní NHS mnohem těsnější spolupráci s vědeckými obory, vývoj nových, účinnějších léčebných postupů a zlepší postavení pacientů NHS,“ uvedl Streeting.

Léčba nemocí spojených s obezitou stojí NHS ročně 11 miliard liber (332,5 miliardy korun), podle ministra více než řešení následků kouření. Obézní lidé také v průměru čerpají o čtyři dny nemocenské více než ostatní. Streeting ale zároveň upozornil, že lidé nemohou spoléhat na péči státu, musí jíst zdravěji, cvičit a starat se o své zdraví.