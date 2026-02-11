Krach jednání s Íránem může vést k dalšímu úderu, naznačil Trump

Prezident Spojených států Donald Trump podporuje další jednání s Íránem o jaderné dohodě, zároveň naznačil, že ztroskotání rozhovorů by mohlo vést k dalšímu americkému úderu. Trump to napsal na své síti Truth Social po středeční odpolední schůzce s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem v Bílém domě. S tím hovořil také o situaci v palestinském Pásmu Gazy, kde podle amerického prezidenta nastal obrovský pokrok.
„Nedomluvili jsme se na ničem konkrétním než na tom, že jsem trval na tom, aby jednání s Íránem pokračovala, abychom viděli, zda můžeme dosáhnout dohody,“ sdělil Trump s tím, že dohodu upřednostňuje.
„Pokud jí nedosáhneme, tak uvidíme, jak to dopadne. Naposledy se Írán rozhodl, že bude lepší dohodu neuzavřít. A zasáhlo je Půlnoční kladivo,“ poznamenal s odkazem na loňský americký úder na íránská jaderná zařízení během íránsko-izraelské války. Pentagon tehdejší operaci přidělil právě označení Midnight Hammer (Půlnoční kladivo).
Tématem schůzky s Netanjahuem, kterou šéf Bílého domu označil za velice dobrou, byla i situace v Gaze a v celém blízkovýchodním regionu. „Na Blízkém východě je skutečný mír,“ je přesvědčený Trump.
Za týden se v USA uskuteční první zasedání Rady pro mír, což je Trumpova iniciativa. Rada bude nejprve dohlížet na prosazování míru v Pásmu Gazy, později se chce zřejmě věnovat i dalším konfliktům. Členem rady, jejímž doživotním předsedou je Trump, je od nynějška i Izrael. Netanjahu příslušné přístupové dokumenty podepsal krátce před setkáním s americkým prezidentem.