„Jizva na tváři Země,“ řekl na pietě k 7. říjnu izraelský prezident

Už dvanáct měsíců žijí obyvatelé židovského státu ve válečném stavu. Zdi Jeruzalémského starého města v neděli večer rozsvítily fotografie rukojmí. „Nepřipadá mi to jako jeden rok. Připadá mi to jako jeden den. Je zničující pomyslet na to, že tam stále jsou a my nevidíme žádné světlo na konci tunelu,“ posteskla si matka jednoho z unesených Izraelců Herut Nimrodiová.

Mezi prvními napadenými místy byl loni brzy ráno 7. října kibuc Reim, kde se uskutečnil smuteční ceremoniál za účasti prezidenta Herzoga. Ten se setkal s rodinami obětí a v 6:29 místního času (5:29 SELČ), tedy v čase prvního útoku, držel minutu ticha.

Herzog při akci zdůraznil, že svět musí podpořit Izrael v boji proti jeho nepřátelům. Útok ze 7. října označil za „jizvu na tváři Země“. Podle agentury AFP na ceremoniál doléhaly zvuky pokračujících bojů v nedalekém Pásmu Gazy. Podobné akce se konaly i v dalších obcích, na které zaútočil Hamás.