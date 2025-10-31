Jedenáct doživotních trestů padlo v případu vyhořelého hotelu v Turecku

Soud v tureckém městě Bolu v pátek vyměřil tresty doživotního vězení jedenácti lidem kvůli požáru hotelu v lyžařském středisku Kartalkaya na severu země. Informovala o tom agentura Bianet. Při neštěstí letos v lednu zemřelo 78 lidí včetně 36 dětí, dalších asi 130 lidí bylo zraněno.
Mezi odsouzenými figurují majitel hotelu či manažer zařízení, kteří jsou podle soudu zodpovědní za vícečetná porušení bezpečnosti. Doživotní tresty dostali i místostarosta města Bolu a velitel městských hasičů, napsala agentura AFP.
Požár vypukl kolem půl čtvrté ráno místního času 21. ledna v hotelu Grand Kartal v lyžařském středisku Kartalkaya, které leží asi čtyřicet kilometrů od města Bolu. Podle vyšetřovatelů začalo hořet v hlavní kuchyni v prostoru, kde se konaly prezentace vaření k pobavení hostů. Restaurace byla v době požáru už zavřená, ale policie zjistila, že na místě zůstala v rozporu s předpisy plynová lahev, kterou navíc personál správně neuzavřel.
Vyšetřování také ukázalo, že v noci, kdy se tragédie stala, nefungoval požární alarm. Také některé plynové instalace neodpovídaly předpisům.
V jedenáctipatrovém hotelu bylo v době požáru na 240 registrovaných hostů. Luxusní hotel, kde stála noc několik set eur, byl téměř plný, protože krátce předtím začaly v Turecku dvoutýdenní školní prázdniny. Hasičům tehdy ztěžovalo práci také umístění hotelu ve svahu.