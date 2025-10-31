Jedenáct doživotních trestů padlo v případu vyhořelého hotelu v Turecku


před 15 mminutami

Soud v tureckém městě Bolu v pátek vyměřil tresty doživotního vězení jedenácti lidem kvůli požáru hotelu v lyžařském středisku Kartalkaya na severu země. Informovala o tom agentura Bianet. Při neštěstí letos v lednu zemřelo 78 lidí včetně 36 dětí, dalších asi 130 lidí bylo zraněno.

Mezi odsouzenými figurují majitel hotelu či manažer zařízení, kteří jsou podle soudu zodpovědní za vícečetná porušení bezpečnosti. Doživotní tresty dostali i místostarosta města Bolu a velitel městských hasičů, napsala agentura AFP.

Požár vypukl kolem půl čtvrté ráno místního času 21. ledna v hotelu Grand Kartal v lyžařském středisku Kartalkaya, které leží asi čtyřicet kilometrů od města Bolu. Podle vyšetřovatelů začalo hořet v hlavní kuchyni v prostoru, kde se konaly prezentace vaření k pobavení hostů. Restaurace byla v době požáru už zavřená, ale policie zjistila, že na místě zůstala v rozporu s předpisy plynová lahev, kterou navíc personál správně neuzavřel.

Turecko pohřbívá oběti požáru z horského hotelu
Pohřeb obětí z tureckého hotelu, který zachvátil požár

Vyšetřování také ukázalo, že v noci, kdy se tragédie stala, nefungoval požární alarm. Také některé plynové instalace neodpovídaly předpisům.

V jedenáctipatrovém hotelu bylo v době požáru na 240 registrovaných hostů. Luxusní hotel, kde stála noc několik set eur, byl téměř plný, protože krátce předtím začaly v Turecku dvoutýdenní školní prázdniny. Hasičům tehdy ztěžovalo práci také umístění hotelu ve svahu.

3 minuty
Hotel v tureckém lyžařském středisku zachvátil požár
Zdroj: Reuters/IHA

Reportéři bez hranic zařadili Fica na seznam predátorů svobody tisku

Organizace Reportéři bez hranic (RSF) zařadila slovenského premiéra Roberta Fica na seznam takzvaných predátorů svobody tisku, které podle ní spojuje nenávist ke svobodě tisku a jejichž cílem je umlčování nezávislých médií. Mezi aktéry, kteří letos napadali novináře a právo na informace, francouzská organizace řadí rovněž mimo jiné izraelskou armádu, ruského vládce Vladimira Putina, miliardáře Elona Muska, či Komunistickou stranu Číny. Ficovo vyjádření není k dispozici.
Soud v tureckém městě Bolu v pátek vyměřil tresty doživotního vězení jedenácti lidem kvůli požáru hotelu v lyžařském středisku Kartalkaya na severu země. Informovala o tom agentura Bianet. Při neštěstí letos v lednu zemřelo 78 lidí včetně 36 dětí, dalších asi 130 lidí bylo zraněno.
Spojené státy převzaly do vazby zprostředkovatele drogových obchodů Č' Tung Čanga, který působil v Mexiku a Číně jako klíčová spojka mezi jednotlivými zločineckými organizacemi. Těm mimo jiné zajišťoval praní špinavých peněz. Podle odborníků se jedná o postavu se značným vlivem, kterou může být složité nahradit. Oproti tomu dosavadní úspěchy amerických a mexických úřadů v odstraňování šéfů kartelů mnohdy přinesly další násilí a vzestup nových bossů.
Zobrazování migrantů ve volební kampani SPD se podobá tomu, jak vykreslovala příslušníky jiných ras a společenských tříd nacistická a komunistická propaganda, uvedl Nejvyšší správní soud (NSS). V rozhodnutí se postavil ke kampani SPD kriticky, ale stížnost voličky ze Středočeského kraje přesto zamítl. Nepodařilo se totiž prokázat hrubé ovlivnění výsledku voleb, což je podmínka případného zásahu soudu.
Patnáct lidí včetně čtyř dětí utrpělo zranění při ruském nočním dronovém útoku na obytné domy a kritickou infrastrukturu ve městě Sumy na severovýchodě Ukrajiny, informuje server RBK Ukrajina s odvoláním na šéfa oblastní vojenské správy Oleha Hryhorova. Ukrajinské dráhy uvedly, že Rusko zaútočilo na železniční infrastrukturu v Sumské a Charkovské oblasti. Náletům ukrajinských dronů během noci podle tamních úřadů čelila i některá ruská města.
V důsledku zvyšujících se teplot zemře na světě každou minutu jeden člověk. Uvádí to výzkum londýnské univerzity UCL, podle něhož by se těmto úmrtím dalo předejít, pokud by se lidé chovali odpovědněji k životnímu prostředí. Nadměrné využívání fosilních paliv způsobuje toxické znečištění ovzduší, lesní požáry a stojí za šířením nemocí, píše list The Guardian. Klimatické změny tak každoročně připravují o život miliony lidí.
Trumpovi se podařilo uzavřít příměří ve válce, kterou sám rozpoutal, komentoval setkání prezidenta USA Donalda Trumpa s jeho čínským protějškem Si Ťin-pchingem europoslanec Jan Farský (STAN). Podle experta Motoristů na zahraniční politiku Jana Zahradila se jedná teprve o začátek a „cestu dobrým směrem“. Své postřehy v Událostech, komentářích moderovaných Danielem Takáčem přidali také sinolog Martin Hála a komentátor týdeníku Echo Martin Weiss.
Hurikán Melissa, který se tento týden přehnal přes Karibik, si vyžádal nejméně 49 životů. Jamajská vláda zatím informovala nejméně o devatenácti mrtvých. Dalších třicet obětí, včetně deseti dětí, evidují na Haiti, kde se pohřešuje dvacet osob. Informovala o tom agentura AFP, podle níž už do postižených zemí začaly posílat pomoc Spojené státy či Spojené království. Nad ránem byl hurikán Melissa, který postupně slábne, západně od souostroví Bermudy, které by ale zasáhnout neměl.
