Izraelský dron na jihu Libanonu zabil pět lidí včetně tří dětí, oznámil Bejrút

Izraelský dron v neděli na jihu Libanonu v obci Bint Džbajl zabil pět lidí včetně tří dětí, oznámilo libanonské ministerstvo zdravotnictví. Izraelská armáda uvedla, že při úderu zahynul příslušník Hizballáhu, připustila však, že při něm umírali i civilisté. Informovaly o tom tiskové agentury.
Po více než rok trvajícím konfliktu mezi Izraelem a militantním šíitským hnutím Hizballáh, vyvolaném válkou v Pásmu Gazy, začalo loni v listopadu platit příměří, které zprostředkovaly Spojené státy. Izraelská armáda od té doby nicméně nadále útočí na cíle, které označuje za pozice Hizballáhu v jižním Libanonu.
Libanonská státní tisková agentura uvedla, že při úderu byl zasažen motocykl a vozidlo a další dva lidé byli zraněni. Předseda parlamentu Nabíh Barrí v prohlášení informoval, že mezi mrtvými je otec se třemi dětmi, kteří jeli ve voze, jejich matka utrpěla zranění. Všichni čtyři mrtví podle něj měli americké občanství. O život přišel také motocyklista, jenž byl zřejmě terčem úderu.
Izraelská armáda tvrdí, že zabila člena Hizballáhu
Izraelská armáda uvedla, že při útoku zabila jednoho člena Hizballáhu, ale že „bylo zabito několik nezúčastněných civilistů“. „Armáda lituje jakékoli újmy způsobené nezúčastněným osobám a snaží se minimalizovat škody. Incident se přezkoumává,“ uvedla armáda v prohlášení.
Libanonský premiér Naváf Salám v příspěvku na síti X označil útok za „zjevný zločin proti civilistům a zastrašování našich lidí, kteří se vracejí do svých vesnic na jihu země“.
Libanonský stát je pod tlakem Spojených států, Izrael, Saúdské Arábie i domácích rivalů Hizballáhu, aby tuto Íránem podporovanou skupinu odzbrojil. Hizballáh oponuje, že by bylo velkou chybou byť jen uvažovat o jeho odzbrojení v době, kdy Izrael pokračuje v leteckých útocích na Libanon a okupuje několik lokalit na jihu země.