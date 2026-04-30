Izrael nevyloží loď s obilím, které podle Ukrajiny Rusko ukradlo na jejím území


před 4 mminutami|Zdroj: ČTK, Reuters, The Jerusalem Post

Loď vezoucí obilí, které podle Kyjeva ukradlo Rusko na okupovaném území, Izrael nevyloží. Informovaly o tom ve čtvrtek izraelské sdělovací prostředky a potvrdil též ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha, který to označil za „vítaný vývoj“, napsala agentura Reuters.

Ukrajinský generální prokurátor Ruslan Kravčenko ve čtvrtek na telegramu informoval, že plavidlo opustilo izraelské teritoriální vody a odplulo do neutrálních vod po „řadě procedurálních opatření přijatých Ukrajinou“.

Ukrajina v noci z úterý na středu vyzvala Izrael, aby tuto loď zabavil. „Jde o jasný signál všem dalším plavidlům, kapitánům, provozovatelům, pojišťovnám a vládám: Nekupujte kradené ukrajinské obilí,“ napsal Sybiha v příspěvku na síti X.

Izraelský list Jerusalem Post a další média ve středu citovaly prohlášení Izraelského svazu dovozců obilí, podle kterého byla společnost dovážející obilí nucena loď odmítnout.

„Vzhledem k okolnostem byla společnost dovážející obilí Zenziper nucena odmítnout ruskou loď přepravující zásilku pšenice, která je středem sporu s Ukrajinou. (...) Ruský dodavatel nákladu bude muset najít alternativní místo pro jeho vykládku,“ píše se v prohlášení.

Ukrajina a Izrael se tento týden dostaly do diplomatického sporu, když Kyjev odsoudil údajné nákupy obilí vypěstovaného na ukrajinském území, které je v současné době okupováno Ruskem.

„Toto není – a nemůže být – legitimní obchod,“ uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve svém prohlášení a naznačil, že by se Kyjev mohl uchýlit k uvalení sankcí na ty, kteří se snaží na této praktice profitovat. „Další loď přepravující takové obilí dorazila do izraelského přístavu a připravuje se na vykládku,“ řekl s odkazem na událost z tohoto měsíce, kdy loď údajně napojená na ruskou „stínovou flotilu“ zakotvila v přístavu Haifa, což vedlo Ukrajinu k tomu, aby po Izraeli požadovala vysvětlení.

Zelenskyj kritizuje Izrael za přijímání ruských lodí s kradeným ukrajinským obilím
Volodymyr Zelenskyj

Kyjev považuje veškeré obilí vyprodukované v pěti regionech, které Rusko okupuje, včetně Krymu, za odcizené a protestuje proti jeho vývozu ruskými firmami do jiných zemí. Moskva těchto pět regionů považuje za součást svého území; mezinárodně jsou však uznávány jako ukrajinské. Moskva se k právnímu statusu obilí sklizeného v daných oblastech nevyjádřila.

Začátkem tohoto týdne si Ukrajina předvolala izraelského velvyslance v Kyjevě k vysvětlení a ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha varoval před „ruskými kroky, které podkopávají izraelsko-ukrajinské vztahy“.„Přátelské ukrajinsko-izraelské vztahy mají potenciál prospět oběma zemím a ruský nelegální obchod s kradeným ukrajinským obilím by je neměl podkopávat,“ řekl.

Izraelský ministr zahraničí Gideon Sa'ar v reakci napsal, že diplomatické vztahy „se nevedou na twitteru“. Dodal také, že tato záležitost bude prošetřena, a zdůraznil, že „Izrael je stát, který dodržuje zásady právního státu s nezávislými orgány činnými v trestním řízení“.

Ukrajinská rozvědka na počátku letošního roku uvedla, že Rusko loni vyvezlo do světa na dva miliony tun obilí z okupovaných území Ukrajiny, které skončilo v Egyptě, Bangladéši, Libanonu, Turecku či Sýrii. Izrael v minulosti čelil kritice za vývoz výrobků ze židovských osad na okupovaných palestinských územích.

Izrael nevyloží loď s obilím, které podle Ukrajiny Rusko ukradlo na jejím území

Loď vezoucí obilí, které podle Kyjeva ukradlo Rusko na okupovaném území, Izrael nevyloží. Informovaly o tom ve čtvrtek izraelské sdělovací prostředky a potvrdil též ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha, který to označil za „vítaný vývoj“, napsala agentura Reuters.
Izrael u Řecka zastavil humanitární flotilu do Gazy, zadržel asi 175 lidí

Izraelské ozbrojené síly zastavily flotilu s humanitární pomocí plující do Pásma Gazy a na palubě více než dvaceti lodí zadržely asi 175 lidí, které nyní odvážejí do Izraele. S odvoláním na vyjádření izraelského ministerstva zahraničí to píše agentura AFP. Organizátoři flotily Global Sumud Flotilla již dříve podle agentury Reuters uvedli, že izraelské námořnictvo proti lodím zasáhlo v noci na čtvrtek v mezinárodních vodách v blízkosti Řecka.
Ekonomika vzrostla v prvním čtvrtletí meziročně o 2,1 procenta, odhaduje ČSÚ

Tuzemská ekonomika v letošním prvním čtvrtletí vzrostla meziročně o 2,1 procenta. Mezičtvrtletně byl hrubý domácí produkt (HDP) vyšší o 0,2 procenta. Vyplývá to z předběžného odhadu, který zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Analytici růst HDP očekávali.
Rebelující republikáni zavařili Trumpovi s šéfem Fedu či kolem Epsteinovy kauzy

Republikánský senátor Thom Thillis tři měsíce blokoval schválení kandidáta na šéfa americké centrální banky Fed Kevina Warshe, kterého si vybral americký prezident Donald Trump. Tillis ovšem není jediný z republikánů, kteří zkřížili plány šéfa Bílého domu ze stejné strany. Člen Sněmovny reprezentantů Thomas Massie dlouhodobě usiluje o zveřejnění všech dokumentů z kauzy Jeffreyho Epsteina, které se administrativa zdráhá publikovat. Několik republikánů se od hlavního proudu odchýlilo spolu s Massiem.
Svoboda médií ve světě je nejnižší za 25 let, uvedli Reportéři bez hranic

Svoboda médií ve světě je nejnižší za posledních 25 let, uvedla ve své pravidelné zprávě mezinárodní nevládní organizace Reportéři bez hranic (RSF). Ve většině ze 180 sledovaných zemí je podle ní situace médií obtížná nebo velmi vážná, zejména vlivem rozšiřování restriktivních zákonů. Česko si v žebříčku proti loňsku o jedno místo pohoršilo na jedenáctou příčku.
„Smrt libanonské vesnice“. Reuters přiblížila následky izraelských úderů

Kfar Kila je jednou z vesnic podél jižní hranice Libanonu, které byly v uplynulých dvou letech postupně srovnány se zemí izraelskými údery. Izrael vesnici označil za hlavní útočiště hnutí Hizballáh a tvrdí, že v ní byla umístěna „rozsáhlá teroristická infrastruktura“, a to i v domech a školách. Agentura Reuters přiblížila stav zničené vesnice záběry z místa i satelitními snímky. Hovořila také s bývalými obyvateli obce.
Nejméně sedmnáct migrantů zahynulo a devět se pohřešuje po nehodě člunu u Libye

Nejméně sedmnáct lidí zemřelo a devět se pohřešuje po nehodě člunu s migranty u pobřeží Libye, uvedla ve středu podle agentury Reuters organizace Červený půlměsíc a libyjské bezpečnostní zdroje. Dobrovolníci ve spolupráci s pobřežní stráží a armádou při pátrání u východního pobřeží severoafrické země zachránili sedm přeživších, dodala organizace.
USA usilují o novou koalici pro otevření Hormuzského průlivu, píše WSJ

Spojené státy usilují o novou mezinárodní koalici zemí připravených přispět k otevření Hormuzského průlivu, který je zablokován v důsledku americko-izraelské války s Íránem. Napsal to list The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na depeši amerického ministerstva zahraničí.
