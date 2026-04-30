Izrael nevyloží loď s obilím, které podle Ukrajiny Rusko ukradlo na jejím území

Loď vezoucí obilí, které podle Kyjeva ukradlo Rusko na okupovaném území, Izrael nevyloží. Informovaly o tom ve čtvrtek izraelské sdělovací prostředky a potvrdil též ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha, který to označil za „vítaný vývoj“, napsala agentura Reuters.
Ukrajinský generální prokurátor Ruslan Kravčenko ve čtvrtek na telegramu informoval, že plavidlo opustilo izraelské teritoriální vody a odplulo do neutrálních vod po „řadě procedurálních opatření přijatých Ukrajinou“.
Ukrajina v noci z úterý na středu vyzvala Izrael, aby tuto loď zabavil. „Jde o jasný signál všem dalším plavidlům, kapitánům, provozovatelům, pojišťovnám a vládám: Nekupujte kradené ukrajinské obilí,“ napsal Sybiha v příspěvku na síti X.
Izraelský list Jerusalem Post a další média ve středu citovaly prohlášení Izraelského svazu dovozců obilí, podle kterého byla společnost dovážející obilí nucena loď odmítnout.
„Vzhledem k okolnostem byla společnost dovážející obilí Zenziper nucena odmítnout ruskou loď přepravující zásilku pšenice, která je středem sporu s Ukrajinou. (...) Ruský dodavatel nákladu bude muset najít alternativní místo pro jeho vykládku,“ píše se v prohlášení.
Ukrajina a Izrael se tento týden dostaly do diplomatického sporu, když Kyjev odsoudil údajné nákupy obilí vypěstovaného na ukrajinském území, které je v současné době okupováno Ruskem.
„Toto není – a nemůže být – legitimní obchod,“ uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve svém prohlášení a naznačil, že by se Kyjev mohl uchýlit k uvalení sankcí na ty, kteří se snaží na této praktice profitovat. „Další loď přepravující takové obilí dorazila do izraelského přístavu a připravuje se na vykládku,“ řekl s odkazem na událost z tohoto měsíce, kdy loď údajně napojená na ruskou „stínovou flotilu“ zakotvila v přístavu Haifa, což vedlo Ukrajinu k tomu, aby po Izraeli požadovala vysvětlení.
Kyjev považuje veškeré obilí vyprodukované v pěti regionech, které Rusko okupuje, včetně Krymu, za odcizené a protestuje proti jeho vývozu ruskými firmami do jiných zemí. Moskva těchto pět regionů považuje za součást svého území; mezinárodně jsou však uznávány jako ukrajinské. Moskva se k právnímu statusu obilí sklizeného v daných oblastech nevyjádřila.
Začátkem tohoto týdne si Ukrajina předvolala izraelského velvyslance v Kyjevě k vysvětlení a ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha varoval před „ruskými kroky, které podkopávají izraelsko-ukrajinské vztahy“.„Přátelské ukrajinsko-izraelské vztahy mají potenciál prospět oběma zemím a ruský nelegální obchod s kradeným ukrajinským obilím by je neměl podkopávat,“ řekl.
Izraelský ministr zahraničí Gideon Sa'ar v reakci napsal, že diplomatické vztahy „se nevedou na twitteru“. Dodal také, že tato záležitost bude prošetřena, a zdůraznil, že „Izrael je stát, který dodržuje zásady právního státu s nezávislými orgány činnými v trestním řízení“.
Ukrajinská rozvědka na počátku letošního roku uvedla, že Rusko loni vyvezlo do světa na dva miliony tun obilí z okupovaných území Ukrajiny, které skončilo v Egyptě, Bangladéši, Libanonu, Turecku či Sýrii. Izrael v minulosti čelil kritice za vývoz výrobků ze židovských osad na okupovaných palestinských územích.
Načítání...