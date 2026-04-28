Zelenskyj kritizuje Izrael za přijímání ruských lodí s kradeným ukrajinským obilím


před 47 mminutami|Zdroj: ČTK

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj kritizoval Izrael za přijímání ruských lodí s obilím z okupovaných částí Ukrajiny. Zdůraznil, že nákup kradeného zboží je v každé normální zemi zločinem a že izraelské úřady nemohou nevědět, jaké lodě a s jakým nákladem do izraelských přístavů připlouvají. Zelenskyj rovněž oznámil, že Ukrajina pracuje na sankcích proti těm, kteří obilí ukradené Ukrajině přepravují a mají z takových obchodů zisky.

„Rusko systematicky zabavuje obilí na dočasně okupovaném území Ukrajiny a organizuje jeho vývoz s pomocí osob spojených s okupanty. Takovéto jednání porušuje zákony i samotného Státu Izrael,“ uvedl Zelenskyj. Poznamenal, že do Izraele připlula další loď s takto ukradeným obilím, která se připravuje k vykládce, ačkoli se Ukrajina diplomatickými cestami snaží takovým incidentům zabránit.

„Očekáváme, že izraelské úřady budou respektovat Ukrajinu a zdrží se kroků, které podkopávají naše vzájemné vztahy,“ pokračoval Zelenskyj.

Kyjev pracuje na sankcích

„Pověřil jsem ministerstvo zahraničí Ukrajiny, aby o situaci informovalo všechny partnery našeho státu,“ uvedl ukrajinský prezident. Kyjev podle něj nyní na základě zjištění tajných služeb pracuje na sankcích, které dolehnou na fyzické i právnické osoby zapojené do obchodů s obilím ukradeným Ukrajině.

„Budeme to také koordinovat s evropskými partnery, abychom zajistili, že příslušné osoby budou zahrnuty do evropských sankčních režimů,“ dodal Zelenskyj.

Ukrajina už v pondělí protestovala proti ruským lodím s obilím z okupovaných ukrajinských regionů v Izraeli. Šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha informoval, že ministerstvo zahraničí si kvůli tomu předvolalo izraelského velvyslance.

Ukrajina protestuje proti ruským lodím s ukradeným obilím v Izraeli
Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha

Do Haify minulý týden připlula loď Abinsk s nákladem pšenice, kterou Rusové nejspíše ukradli na okupovaném ukrajinském území. Nehledě na varování z Kyjeva ohledně nelegálního původu obilí izraelské úřady povolily náklad vyložit. Mezitím do Haify připlula další loď rovněž s nákladem nejspíše ukradeného obilí, poznamenal server RBK-Ukrajina.

Ukrajinská rozvědka na počátku letošního roku uvedla, že Rusko loni vyvezlo do světa na dva miliony tun obilí z okupovaných území Ukrajiny. Ukradené obilí skončilo v Egyptě, Bangladéši, Libanonu, Turecku či Sýrii.

Výběr redakce

Koloseum chystá obranu proti překupníkům se vstupenkami

Koloseum chystá obranu proti překupníkům se vstupenkami

před 1 hhodinou
Rafinerie v ruském Tuapse po ukrajinském úderu opět hoří

Rafinerie v ruském Tuapse po ukrajinském úderu opět hoří

10:02Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Írán „prorůstá“ Irákem. USA blokují Bagdádu stamiliony z ropy

Írán „prorůstá“ Irákem. USA blokují Bagdádu stamiliony z ropy

před 6 hhodinami
Lidé zaplatili za mobilní domy, nedostali nic. Firmy dluží skoro tři sta milionů

Lidé zaplatili za mobilní domy, nedostali nic. Firmy dluží skoro tři sta milionů

před 7 hhodinami
Hampl varuje před vynětím dálnic či přehrad z deficitu rozpočtu

Hampl varuje před vynětím dálnic či přehrad z deficitu rozpočtu

před 7 hhodinami
Karel III. přijel do Spojených států na státní návštěvu

Karel III. přijel do Spojených států na státní návštěvu

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Střelce z galavečeře s Trumpem obvinili z pokusu o atentát na prezidenta

Střelce z galavečeře s Trumpem obvinili z pokusu o atentát na prezidenta

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Izrael vyzval k evakuaci sedmnácti vesnic v Libanonu navzdory příměří

Izraelská armáda vyzvala k okamžité evakuaci obyvatele sedmnácti jiholibanonských vesnic v okresech Bint Džbajl a Súr (také Týr či Týros), které nejsou součástí nárazníkové zóny vytyčené Izraelem, píše agentura AFP a libanonský deník L'Orient-Le Jour (OLJ). Mluvčí izraelské armády Avičaj Adraí na síti X vyzval obyvatele, aby se přesunuli do regionu Sajdá (také Sidón). Děje se tak navzdory oficiálně platnému příměří, které bylo minulý čtvrtek prodlouženo o tři týdny.
před 21 mminutami

Policie na západě Německa zasáhla proti Hells Angels, zabavila motorky i zbraně

Policie v západoněmeckém Severním Porýní – Vestfálsku v úterý podnikla razii proti motorkářskému klubu Hells Angels, zabavila majetek v hodnotě 2,5 milionu eur (61 milionů korun) včetně motorek a zajistila zbraně a důkazy o obchodování s drogami. Oznámil to podle agentury DPA tamní zemský ministr vnitra Herbert Reul s tím, že akce se soustředila na leverkusenskou pobočku klubu, kterou před zátahem zakázal.
08:40Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Koloseum chystá obranu proti překupníkům se vstupenkami

Pokud se lidé chystají do Itálie, musí se připravit na komplikace se vstupenkami na nejžádanější památky. Z oficiálních předprodejů je totiž vykupují překupníci a nabízejí za vyšší ceny. Platí to například pro římské Koloseum, které už kvůli tomu chystá změnit podmínky on-line prodeje. Podle redaktora ČT Vladimíra Piskaly většina lidí vstupenky na prohlídku tohoto amfiteátru nekupuje v oficiálním předprodeji, ale u někoho jiného a většinou dráž.
před 1 hhodinou

Trump podle CNN naznačil, že odmítne mírový návrh Íránu

Americký prezident Donald Trump naznačil, že nejspíš nepřijme nejnovější návrh Íránu na ukončení války, píše web stanice CNN s odvoláním na informované zdroje. Šéfovi Bílého domu se prý nelíbí, že Írán chce jaderné rozhovory odložit až na pozdější fázi vyjednávání.
před 2 hhodinami

„Dnes se rozhodne.“ Dobrovolníci opět zkouší zachránit keporkaka v Německu

Tým dobrovolníků se na severu Německa připravuje na další pokus o záchranu velryby, která zde v březnu uvázla na mělčině. V úterý by ji chtěli dostat na speciální nákladní člun, který by ji měl dopravit z Baltského do Severního moře. Pokusy o záchranu keporkaka zvaného Timmy poutají velkou pozornost médií a veřejnosti v Německu i v zahraničí.
před 2 hhodinami

Rafinerie v ruském Tuapse po ukrajinském úderu opět hoří

Ukrajina v noci na úterý provedla další dronový úder na rafinerii ve městě Tuapse v Krasnodarském kraji na jihozápadě Ruska. Na místě vypukl rozsáhlý požár, prohlásil na síti Telegram místní gubernátor Veniamin Kondraťjev a dodal, že úřady evakuují obyvatele v okolí závodu. Ukrajina, která od února 2022 vzdoruje ruské invazi, pravidelně podniká vzdušné údery na ruské vojenské a energetické objekty, aby tak snížila možnosti Moskvy financovat válku.
10:02Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Ropa zdražuje, Brent překročil 110 dolarů za barel

Ceny ropy v úterý pokračují v růstu, severomořský Brent se tak vrátil nad 110 dolarů za barel. Snahy o ukončení konfliktu na Blízkém východě nevykazují žádné výraznější známky pokroku a doprava v klíčovém Hormuzském průlivu zůstává ochromena, uvedla agentura Reuters.
před 3 hhodinami
Načítání...