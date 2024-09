SPECIÁLNÍ VYSÍLÁNÍ: Izrael podle médií chystá omezený vojenský vpád do Libanonu

ČTK,

ČT24

, ket

29. 9. 2024 | Zdroj: ČTK , Times of Israel , The New York Times , ČT24 , ABC

Izrael se podle televize ABC připravuje na omezenou pozemní vojenskou operaci v jižním Libanonu. Novinářům to řekl nejmenovaný vysoce postavený zdroj z americké státní správy. Podle izraelských webů intervence možná už začala. Ministr obrany Jo'av Gallant to zatím nepotvrdil, v září se ale zúčastnil cvičení vojáků, kteří trénovali právě boj na libanonském území. Izrael v noci pokračoval v bombardování cílů šíitského teroristického hnutí Hizballáh, uvedla armáda necelé dva dny poté, co zabila vůdce hnutí Hasana Nasralláha. Irácká milice podporovaná Íránem naopak zaútočila dronem na izraelské přístavní město Ejlat.

Izraelské síly se chystají nebo již začaly s menšími přeshraničními výpady, řekli ABC dva američtí představitelé. Zpráva hovoří o menších „pohybech na hranicích“. Podle nejmenovaných činitelů Jeruzalém zatím nerozhodl, zda zahájí plnohodnotnou pozemní operaci. Pokud by tak učinil, její rozsah by byl ale nejspíš omezený. Cílem by bylo obsazení pozic Hizballáhu u hranic tak, aby se šedesát tisíc Izraelců mohlo vrátit do svých domovů na severu země, které museli v posledním roce opustit kvůli neustálému ostřelování ze strany libanonských teroristů. Izrael v sobotu uvedl, že doufá, že hnutí po zabití Nasralláha změní své chování, pokud se tak ale nestane, je připraven na eskalaci.

Tajné zpravodajské mise v Libanonu Deník The New York Times napsal, že Izrael od ukončení druhé libanonské války v roce 2006 pracoval na vybudování impozantního zpravodajského aparátu, který cílil právě na Hizballáh. Izraelská komanda podle listu pronikla hluboko do Libanonu, aby uskutečnila „citlivé zpravodajské mise“. Armáda díky tomu údajně mohla před USA potřebné informace, které jim umožnily provést atentát na íránského generála Kásima Sulejmáního v Iráku v lednu 2020, uvádí deník.

Diskuse v Teheránu o odvetě V Íránu, který je sponzorem Hizballáhu a který funguje jako jeho prodloužená ruka Teheránu v regionu, panují neshody ohledně toho, jak reagovat na zabití Nasralláha, píše New York Times. Zatímco konzervativci volají po tvrdé reakci, umírnění v čele s prezidentem Masúdem Pezeškjánem apelují na zdrženlivost. Hlava státu údajně argumentuje tím, že smrtící úder by dostal zemi do pasti nastražené izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem, který podle něj chce rozšíření konfliktu. Jestřábi v íránské politice si naopak myslí, že rázný úder by odradil Jeruzalém od útoku na Írán.

Jeruzalém mezitím dál bombarduje pozice Hizballáhu v sousední zemi. Libanonská státní tisková agentura NNA informovala o čtyřech mrtvých po izraelském úderu v obci Tayr Debba na jihu země. Podle deníku The New York Times v sobotu večer izraelské nálety znovu zasáhly místa v blízkosti hlavního města Bejrút. Izrael v posledních dnech výrazně vystupňoval své útoky na libanonském území namířené proti Hizballáhu, s nímž je v konfliktu několik desetiletí. V pátek bombardování hustě zalidněné části Bejrútu zabilo dosavadního lídra hnutí Nasralláha, Izraelci však avizovali, že jejich kampaň tím nekončí. Podle armády jen od soboty zasáhli stovky „cílů teroristů z Hizballáhu“, libanonské úřady evidují od začátku týdne stovky mrtvých včetně dětí.

Už více než 50 tisíc lidí uprchlo tento týden před izraelským bombardováním z Libanonu do Sýrie, upozornil v sobotu vysoký komisař OSN pro uprchlíky (UNHCR) Filippo Grandi. Lidé prchají hlavně z jihu země. Přes dvě stě tisíc osob je vysídlených v rámci Libanonu. Izraelská armáda tvrdí, že Hizballáh často ukrývá či uskladňuje své rakety, odpalovací zařízení a jiné zbraně v obytných domech, a civilní obyvatele těchto míst na začátku týdne vyzvala k evakuaci. Varování před cestami do Libanonu Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA) doporučila aerolinkám, aby nelétaly do Libanonu a Izraele. Řada zemí také vyzývá své občany, aby z bezpečnostních důvodů opustili Libanon. Některé z nich včetně USA už snižují počty zaměstnanců svých velvyslanectví v Bejrútu. Česko k takovému kroku zatím nepřistoupilo, na ambasádě má pětičlenný personál. České ministerstvo zahraničí v sobotu uvedlo, že v cestovatelském systému Drozd aktuálně registruje 98 Čechů v Libanonu. Ministerstvo už loni v říjnu vyzvalo české občany k opuštění země s ohledem na bezpečnostní situaci, a to v návaznosti na eskalaci napětí po teroristických útocích Hamásu na území Izraele a následnou izraelskou ofenzivu v palestinském Pásmu Gazy. Ve svém stále platném doporučení Černínský palác varuje před veškerými cestami do Libanonu.