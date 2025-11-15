Írán potvrdil, že zadržel tanker mířící do Singapuru


před 41 mminutami

Íránské revoluční gardy v sobotu potvrdily, že v Perském zálivu zadržely ropný tanker Talara, neboť podle nich přepravoval nelegální náklad, informovala agentura AFP s odvoláním na prohlášení revolučních gard. Plavidlo v pátek v Hormuzském průlivu náhle změnilo kurz a zamířilo do íránských vod. O jeho obsazení ozbrojenými složkami islámské republiky už v pátek informovaly britské společnosti pro námořní bezpečnost.

„Jednotky rychlého nasazení námořnictva revolučních gard na základě soudního rozhodnutí nařizujícího zabavení nákladu ropného tankeru Talara, plujícího pod vlajkou Marshallových ostrovů, sledovaly jeho pohyb, dostihly jej a zadržely,“ cituje AFP z prohlášení revolučních gard, podle nichž k incidentu došlo v pátek v 5:00 SEČ.

„Tanker porušil předpisy tím, že přepravoval nepovolený náklad,“ píše se dále v prohlášení. „Tanker přepravoval třicet tisíc tun petrochemických produktů a mířil do Singapuru. Dnes (v sobotu) ráno byl odtažen do kotviště, aby se vyřešila zjištěná porušení předpisů,“ uvádí revoluční gardy.

Britská vojenská námořní služba už v pátek informovala, že tanker jménem Talara vyplul z města Adžmán ve Spojených arabských emirátech a mířil přes Indický oceán do Singapuru. Podle společnosti Ambrey tanker obsadily posádky ze tří menších lodí.

Írán zadržel zahraniční tanker, který údajně pašoval palivo
Tanker

Hormuzský průliv, klíčová trasa pro globální přepravu ropy a zkapalněného zemního plynu, byl dějištěm řady incidentů už v minulosti. Íránské revoluční gardy v tomto úzkém ústí Perského zálivu v posledních letech opakovaně zadržují obchodní plavidla, často s odvoláním na porušení námořních předpisů, včetně údajného pašování, technických přestupků či právních sporů. Írán také dlouhodobě hrozí, že Hormuzský průliv, kterým prochází asi dvacet procent ropy, která se ve světě spotřebovává, zcela uzavře.

