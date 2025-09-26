V Indonésii se tento týden otrávilo více než tisíc dětí, které dostaly bezplatné školní obědy. Ty prosadil jako jednu ze svých priorit současný prezident Prabowo Subianto. Informoval o tom server BBC News. Místní média uvádějí, že od spuštění nákladného programu letos v lednu se otrávilo nejméně 6400 žáků po celé zemi.
Indonéský prezident prosadil obědy zdarma. Otrávily se tisíce dětí
Celkový počet obětí otravy zaznamenaných od pondělí do středy dosáhl 1258, sdělil BBC vedoucí komunitního zdravotního centra Cipongkor na Západní Jávě. Minulý týden počet otrávených ve stejné provincii a také ve Střední Sulawesi dosáhl osmi set.
Děti si stěžovaly na bolesti břicha, závratě a nevolnost, ale i na dušnost, což je netypický příznak otravy jídlem, podotýká BBC. Tento týden jedly otrávené děti kuře v sójové omáčce, smažené tofu, zeleninu a ovoce.
V předchozích případech otravy byla jako pravděpodobná příčina uváděna nedbalá příprava jídla. Minulé případy byly spojovány konkrétně s prošlou omáčkou a v jednom případě i s porcí smaženého žraloka.
Šéf indonéské Národní agentury pro výživu (BGN) Dadan Hindayana ve středu uvedl, že hromadná otrava jídlem v Cipongkoru minulý týden byla důsledkem „technické chyby“ ze strany Jednotky pro plnění výživových požadavků.
Program za stovky miliard dolarů
Loni zvolený prezident Prabowo považuje potravinový program za 28 miliard dolarů (584 miliard korun), jehož cílem je nabídnout obědy zdarma osmdesáti milionům žáků, za jeden ze svých hlavních cílů.
Prabowo během prezidentské kampaně prezentoval tento plán jako způsob boje proti zakrnění – onemocnění způsobenému podvýživou, které v Indonésii postihuje pětinu dětí mladších pěti let. „Díky této iniciativě naše děti vyrostou a stanou se z nich šampioni,“ tvrdil.
Od nástupu do úřadu loni v říjnu mu tento program spolu s dalšími populistickými opatřeními, jako jsou nové domy a bezplatné lékařské prohlídky, vynesl politické body, podotýká BBC s tím, že míra podpory nového vládce se po prvních sto dnech u moci pohybovala kolem osmdesáti procent.
Apel na vládu
BGN tvrdí, že od ledna do 22. září bylo zaznamenáno 4711 případů otravy bezplatnými školními obědy. Většina případů se vyskytla na ostrově Jáva. Nevládní Indonéská síť pro monitorování vzdělávání (JPPI) však zaznamenala k 21. září 6452 zasažených dětí.
Vlna hromadných otrav jídlem vedla nevládní organizace k výzvě program pozastavit, což vláda odmítá. Někteří volají po změnách systému, přičemž navrhují, aby se finanční prostředky rozdělovaly přímo rodičům, aby si mohli místo toho sami připravit jídlo pro své děti. BGN ale tuto myšlenku dříve odmítla.
Programy nabízející žákům bezplatné stravování se po celém světě ukázaly jako účinné při zlepšování zdraví, akademických výsledků a docházky, poznamenala BBC. V případě Indonésie ale budí obavy nejen časté otravy, ale i možná korupce.
Pro srovnání, Indie v rámci největšího takového programu na světě vynakládá 1,5 miliardy dolarů ročně na zajištění jídla pro 120 milionů dětí. Brazilská verze stojí přibližně stejně a slouží zhruba čtyřiceti milionům žáků.