Indie je v momentu katarze. Na další znásilnění nemůžeme čekat, zdůraznil soud

Soud rovněž vyzval federální policii, aby ve čtvrtek předložila zprávu o postupu vyšetřování vraždy. Pracovní skupině pak podle al-Džazíry uložil, aby do tří týdnů předložila průběžnou zprávu a do dvou měsíců zprávu závěrečnou.

Nejvyšší soud nyní stávkující zdravotníky žádá, aby se co nejdříve vrátili do práce. Ujistil, že úřady jejich obavy řeší.

Třicet tisíc případů ročně i přes přísnější opatření

Po útoku se zpřísnily zákony – indický parlament přijal v roce 2013 přísnou legislativu, která stanovuje minimální trest ve výši deseti let s možností prodloužení na doživotí – nebo trestu smrti, pokud je oběť mladší dvanácti let, píše Reuters. V zemi také začaly fungovat zrychlené soudy pro případy znásilnění. Zákon rovněž kriminalizoval stalking a voyeurství a snížil věk, od kterého může být osoba souzena jako dospělá, a to z osmnácti na šestnáct let. Mezi další právní reformy patřilo rozšíření definice znásilnění tak, aby zahrnovala i nepenetrační činy.

Navzdory přísnější legislativě je však sexuální násilí v Indii stále rozšířené. Podle údajů tamního Národního úřadu pro záznamy o trestné činnosti (NCRB) evidovala policie v roce 2012, tedy v době útoku, v celé Indii až 25 tisíc případů znásilnění ročně. Od té doby se roční počet většinou drží nad třiceti tisíci, s výjimkou pandemického roku 2020, kdy došlo k prudkému poklesu, informuje Reuters.