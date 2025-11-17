Gruzie zruší protikorupční úřad, řekl šéf parlamentu

Gruzie zruší protikorupční úřad, který zřídila v roce 2022 na doporučení Evropské unie, oznámil podle agentury TASS šéf gruzínského parlamentu a představitel vládní strany Gruzínský sen Šalva Papuašvili. Také sdělil, že země zruší hlasování voličů ze zahraničí.
Vládnoucí strana přerušila kdysi vřelé vztahy země s Evropskou unií, pozastavila jednání o přistoupení Gruzie k bloku a obviňuje Brusel z plánování revoluce v Tbilisi, což EU odmítla. Gruzínský sen tvrdí, že stále usiluje o členství země v bloku, ale jen pokud bude možné zachovat mír s Ruskem a takzvané tradiční pravoslavné hodnoty Gruzie.
Podle organizace Transparency International se situace v Gruzii ohledně korupce v uplynulých letech příliš nezměnila. Podle indexu vnímání korupce loni i v roce 2023 hodnocení činilo 53 bodů, v roce 2022 pak 56 bodů. Nejlepšího hodnocení od roku 2012 Gruzie dosáhla v roce 2018 s 58 body, nejhorší zaznamenala s 49 body před dvanácti lety.
Papuašvili podle agentury TASS oznámil také projednání návrhu volebního zákona, podle kterého by v budoucnosti bylo možné volit jen v místě bydliště na gruzínském území. Voliči by tak přišli o možnost hlasovat ze zahraničí. Papuašvili změnu odůvodnil vlivem, který může mít na voliče cizí prostředí.