Počty migrantů na západobalkánské trase klesají, cesta přes Bosnu do Chorvatska ale zůstává aktivní. Na podzim migrace obvykle roste, v zimě a za špatného počasí stagnuje. Pro většinu migrantů není Bosna cílem, ale jen zastávkou na cestě dál do Evropské unie. I proto tu evropská pohraniční agentura Frontex posiluje přítomnost. Celkem tu od rozšíření spolupráce letos v létě působí 130 jejích příslušníků, kteří pomáhají odhalovat falešné doklady a monitorovat hranici. Letos v prvním pololetí se pokusilo přes Bosnu ilegálně vstoupit do EU na čtyři tisíce lidí, tedy o pětinu méně než loni. Experti ale zároveň upozorňují, že i v dalších kritických částech hranice Unie, kde Frontex působí, jde pouze o zaznamenané případy pokusů o ilegální vstup, reálná čísla mohou být vyšší. Zároveň se migrační tlak v poslední době z Balkánu opět přesunul do Středomoří.
VideoFrontex v Bosně hlídá západobalkánskou migrační trasu
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