Francii zřejmě čeká další výměna premiéra – už čtvrtá za poslední rok a půl. Marine Le Penová den před hlasováním o důvěře vládě potvrdila, že její Národní sdružení současný kabinet nepodpoří. Stejný postoj od začátku zaujímá i krajní levice. Dosavadní premiér Francois Bayrou tím s největší pravděpodobností ztratil křehkou parlamentní většinu.
Francie míří k další výměně premiéra
Bayrou chtěl posílit legitimitu výrazných škrtů a přinutit poslance k jasnému postoji. Riskoval pro to pád svůj i celé vlády. Bez schváleného rozpočtu nemůže prosadit úsporný plán. V sázce je přitom podle něj budoucnost země.
„Podle mě toto vyjasnění naléhavě potřebujeme, a to na jednom místě, v jedné instituci – parlamentu,“ uvedl Bayrou.
Nacionalisté vládu nepodpoří, krajní levice s premiérem odmítla jednat
Úspory ve výši 44 miliard eur, které počítají s omezením veřejných výdajů či reformou důchodového systému, se ale mnoha Francouzům nelíbí.
„Současná vláda vydává mnohem víc peněz, než kolik vydělává. Žádá nás, abychom šetřili. Přitom příliš utrácí ona. Takhle už to nejde,“ míní francouzský farmář Patrick Wurmers.
Bayrou se celý týden pokoušel veřejnost o nezbytnosti navrhovaných opatření přesvědčit. Opakovaně vše vysvětloval v médiích, zval si zástupce politických stran. Krajní levice s premiérem ovšem jednat odmítla s tím, že rozpočet nepodpoří. Nacionalisté na schůzku dorazili, ale v neděli zopakovali, že vládu nepodpoří.
„Jak se může premiér v této situaci ještě opovážit říkat lidem, že jediným řešením těchto plýtvání a hospodářských nesmyslů je, aby vše zas a znovu platili?“ ptá se Le Penová.
Další vývoj bude záležet na rozhodnutí Macrona
Bez podpory aspoň jednoho z těchto bloků vláda důvěru nezíská. Na tahu bude znovu francouzský prezident Emmanuel Macron, kterému zbývají dvě možnosti.
„První je jmenování nového premiéra, který se pokusí rozpočet prosadit. Tento postup preferuje i prezident Macron,“ sdělil komentátor listu Le Figaro Guillaume Tabard.
Prezident již také může vypsat předčasné parlamentní volby, protože od těch posledních uplynul víc než rok. O ně usiluje zejména Národní sdružení, jehož podpora v posledních průzkumech stále roste.