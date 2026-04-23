FBI vyšetřuje možnou spojitost mezi úmrtími a zmizeními nejméně deseti vědců

Nejméně deset vědců, kteří se ve Spojených státech zabývali výzkumem jaderných technologií, letectví a vesmíru, v posledních letech zemřelo nebo zmizelo. Federální úřad pro vyšetřování (FBI) se začal zabývat možnou spojitostí mezi jednotlivými případy. Výbor Sněmovny reprezentantů pro dohled vedený republikány tento týden oznámil, že spustí vlastní vyšetřování zpráv o úmrtích a zmizeních těchto osob, jež měly přístup k citlivým vědeckým informacím, píše web stanice CNN.
FBI uvedla, že při vyšetřování spolupracuje s ministerstvy energetiky a obrany a se státními a místními bezpečnostními složkami. Podle sněmovního výboru pro dohled „vyvstávají otázky mezi možnou nekalou spojitostí“ mezi incidenty. Výbor uvedl, že požádal o brífinky FBI, Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA), Pentagon a ministerstvo energetiky.
Okolnosti jednotlivých případů se liší. Jsou mezi nimi nevyřešená zabití i pohřešované osoby bez známek cizího zavinění, píše CNN. Rodiny vědců v nejméně dvou případech poukazují na jejich zdravotní problémy či osobní potíže. Úřady doposud žádnou spojitost mezi případy nezjistily.
Podle zákonodárců série záhadných úmrtí a zmizení začala v červenci 2023 smrtí 59letého Michaela Davida Hickse, jenž pracoval v Laboratoři proudového pohonu (JPL) NASA téměř 25 let. Příčina jeho úmrtí nebyla zveřejněna. Jeho dcera Julia Hicksová CNN řekla, že se její otec potýkal se zdravotními problémy a že spekulace z poslední doby jí otřásly. „Nerozumím spojitosti mezi smrtí mého táty a dalšími pohřešovanými vědci,“ řekla Hicksová s tím, že „v tom nevidí žádnou logiku“.
Zmizení při procházce
Od Hicksovy smrti zemřelo či zmizelo několik dalších osob s vazbami na JPL. Specialista na vesmírný výzkum Frank Maiwald zemřel v roce 2024 v Los Angeles ve věku 61 let. Šedesátiletá letová inženýrka Monica Rezová zmizela během procházky v lese v Kalifornii v roce 2025. Pracovala jako ředitelka pro zpracování materiálů v JPL.
Pohřešuje se rovněž 68letý generálmajor amerického letectva ve výslužbě William Neil McCasland. Nikdo o něm neví od chvíle, kdy 27. února opustil svůj domov v Albuquerque v Novém Mexiku. S sebou si nevzal telefon ani dioptrické brýle. Do pátrání se zapojila i FBI.
McCasland se podílel na nejpokročilejších leteckých a vesmírných výzkumných projektech Pentagonu. V minulosti velel výzkumné laboratoři letectva na letecké základně Wright-Patterson. McCaslandova manželka Susan v době jeho zmizení odmítala možnou souvislost s jeho prací na základně. O té navzdory popření letectva už dlouho panují zvěsti, že jsou tam uloženy trosky zříceného mimozemského létajícího talíře po takzvaném roswellském incidentu z roku 1947.
Další dva pohřešovaní, 53letá Melissa Casiasová a 78letý Anthony Chavez, pracovali v Národní laboratoři v Los Alamos, předním zařízení pro jaderný výzkum v Novém Mexiku. Casiasová byla naposledy spatřena loni v červnu, jak kráčí podél dálnice u města Talpa. Domov opustila bez svých věcí včetně telefonu, který byl resetován do továrního nastavení. Chavez zmizel o měsíc dříve.
V posledních měsících spekulace vyvolala také smrt několika uznávaných vědců. V prosinci byl ve svém domě v Bostonu smrtelně postřelen profesor Massachusettského technologického institutu (MIT) Nuno Loureiro. Sedmačtyřicetiletý muž původem z Portugalska se v Centru pro plazmovou vědu a fúzi MIT mimo jiné věnoval rozvoji technologií čisté energie.
Podle vyšetřovatelů Loureira nejspíš zabil 48letý bývalý student Brownovy univerzity a portugalský občan Claudio Neves Valente, který předtím rovněž zastřelil dva studenty na kampusu své alma mater a který byl později nalezen mrtvý.
Zastřelený astrofyzik
V únoru byl ve svém domě v Los Angeles zastřelen 67letý astrofyzik Carl Grillmair. Úřady zatkly podezřelého, který podle nich Grillmaira neznal. Astrofyzik působil na Kalifornském technologickém institutu a spolupracoval s NASA. Uznání získal za výzkum o hledání vody na planetách mimo Sluneční soustavu. Pozornost podle CNN v poslední době vzbudila i nejméně dvě další úmrtí.
„Je nepravděpodobné, že je to náhoda. Kongres je tím velmi znepokojen. Pro náš výbor je to nyní jedna z priorit, jelikož to vnímáme jako hrozbu pro národní bezpečnost,“ prohlásil v neděli republikánský předseda sněmovního výboru pro dohled James Comer stanici Fox News.
Demokratický člen výboru James Walkinshaw souhlasil, že vyšetřování je potřeba. Není však přesvědčen o tom, že by za případy stál společný motiv. „Spojené státy mají tisíce jaderných vědců a expertů. Nejedná se o typ jaderného programu, který by možný zahraniční protivník mohl výrazně ovlivnit tím, že by se zaměřil na deset vědců,“ zdůraznil pro CNN demokrat.
K vyšetřování se minulý týden vyjádřil i prezident Donald Trump. „Doufám, že je to náhodné, ale dozvíme se to během týdne a půl,“ řekl minulý čtvrtek s tím, že se nedávno účastnil schůzky na toto téma. Bílý dům o ní odmítl sdělit podrobnosti.