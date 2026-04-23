FBI vyšetřuje možnou spojitost mezi úmrtími a zmizeními nejméně deseti vědců


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Nejméně deset vědců, kteří se ve Spojených státech zabývali výzkumem jaderných technologií, letectví a vesmíru, v posledních letech zemřelo nebo zmizelo. Federální úřad pro vyšetřování (FBI) se začal zabývat možnou spojitostí mezi jednotlivými případy. Výbor Sněmovny reprezentantů pro dohled vedený republikány tento týden oznámil, že spustí vlastní vyšetřování zpráv o úmrtích a zmizeních těchto osob, jež měly přístup k citlivým vědeckým informacím, píše web stanice CNN.

FBI uvedla, že při vyšetřování spolupracuje s ministerstvy energetiky a obrany a se státními a místními bezpečnostními složkami. Podle sněmovního výboru pro dohled „vyvstávají otázky mezi možnou nekalou spojitostí“ mezi incidenty. Výbor uvedl, že požádal o brífinky FBI, Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA), Pentagon a ministerstvo energetiky.

Okolnosti jednotlivých případů se liší. Jsou mezi nimi nevyřešená zabití i pohřešované osoby bez známek cizího zavinění, píše CNN. Rodiny vědců v nejméně dvou případech poukazují na jejich zdravotní problémy či osobní potíže. Úřady doposud žádnou spojitost mezi případy nezjistily.

Nové Mexiko vyšetřuje tvrzení o dívkách z ciziny pohřbených u Epsteinova ranče
Ranč Zorro v Novém Mexiku

Podle zákonodárců série záhadných úmrtí a zmizení začala v červenci 2023 smrtí 59letého Michaela Davida Hickse, jenž pracoval v Laboratoři proudového pohonu (JPL) NASA téměř 25 let. Příčina jeho úmrtí nebyla zveřejněna. Jeho dcera Julia Hicksová CNN řekla, že se její otec potýkal se zdravotními problémy a že spekulace z poslední doby jí otřásly. „Nerozumím spojitosti mezi smrtí mého táty a dalšími pohřešovanými vědci,“ řekla Hicksová s tím, že „v tom nevidí žádnou logiku“.

Zmizení při procházce

Od Hicksovy smrti zemřelo či zmizelo několik dalších osob s vazbami na JPL. Specialista na vesmírný výzkum Frank Maiwald zemřel v roce 2024 v Los Angeles ve věku 61 let. Šedesátiletá letová inženýrka Monica Rezová zmizela během procházky v lese v Kalifornii v roce 2025. Pracovala jako ředitelka pro zpracování materiálů v JPL.

Pohřešuje se rovněž 68letý generálmajor amerického letectva ve výslužbě William Neil McCasland. Nikdo o něm neví od chvíle, kdy 27. února opustil svůj domov v Albuquerque v Novém Mexiku. S sebou si nevzal telefon ani dioptrické brýle. Do pátrání se zapojila i FBI.

McCasland se podílel na nejpokročilejších leteckých a vesmírných výzkumných projektech Pentagonu. V minulosti velel výzkumné laboratoři letectva na letecké základně Wright-Patterson. McCaslandova manželka Susan v době jeho zmizení odmítala možnou souvislost s jeho prací na základně. O té navzdory popření letectva už dlouho panují zvěsti, že jsou tam uloženy trosky zříceného mimozemského létajícího talíře po takzvaném roswellském incidentu z roku 1947.

Trumpová popřela vazby s Epsteinem. Svolala kvůli tomu tiskovou konferenci
Melania Trumpová

Další dva pohřešovaní, 53letá Melissa Casiasová a 78letý Anthony Chavez, pracovali v Národní laboratoři v Los Alamos, předním zařízení pro jaderný výzkum v Novém Mexiku. Casiasová byla naposledy spatřena loni v červnu, jak kráčí podél dálnice u města Talpa. Domov opustila bez svých věcí včetně telefonu, který byl resetován do továrního nastavení. Chavez zmizel o měsíc dříve.

V posledních měsících spekulace vyvolala také smrt několika uznávaných vědců. V prosinci byl ve svém domě v Bostonu smrtelně postřelen profesor Massachusettského technologického institutu (MIT) Nuno Loureiro. Sedmačtyřicetiletý muž původem z Portugalska se v Centru pro plazmovou vědu a fúzi MIT mimo jiné věnoval rozvoji technologií čisté energie.

Podle vyšetřovatelů Loureira nejspíš zabil 48letý bývalý student Brownovy univerzity a portugalský občan Claudio Neves Valente, který předtím rovněž zastřelil dva studenty na kampusu své alma mater a který byl později nalezen mrtvý.

Zemřel Aldrich Ames, aktér jedné z největších špionážních afér v USA
Aldrich Ames na snímku z roku 1994

Zastřelený astrofyzik

V únoru byl ve svém domě v Los Angeles zastřelen 67letý astrofyzik Carl Grillmair. Úřady zatkly podezřelého, který podle nich Grillmaira neznal. Astrofyzik působil na Kalifornském technologickém institutu a spolupracoval s NASA. Uznání získal za výzkum o hledání vody na planetách mimo Sluneční soustavu. Pozornost podle CNN v poslední době vzbudila i nejméně dvě další úmrtí.

„Je nepravděpodobné, že je to náhoda. Kongres je tím velmi znepokojen. Pro náš výbor je to nyní jedna z priorit, jelikož to vnímáme jako hrozbu pro národní bezpečnost,“ prohlásil v neděli republikánský předseda sněmovního výboru pro dohled James Comer stanici Fox News.

Demokratický člen výboru James Walkinshaw souhlasil, že vyšetřování je potřeba. Není však přesvědčen o tom, že by za případy stál společný motiv. „Spojené státy mají tisíce jaderných vědců a expertů. Nejedná se o typ jaderného programu, který by možný zahraniční protivník mohl výrazně ovlivnit tím, že by se zaměřil na deset vědců,“ zdůraznil pro CNN demokrat.

K vyšetřování se minulý týden vyjádřil i prezident Donald Trump. „Doufám, že je to náhodné, ale dozvíme se to během týdne a půl,“ řekl minulý čtvrtek s tím, že se nedávno účastnil schůzky na toto téma. Bílý dům o ní odmítl sdělit podrobnosti.

Exšéfa protiteroristického střediska, který rezignoval kvůli Íránu, vyšetřuje FBI
Joe Kent, šéf amerického Národního protiteroristického střediska

Výběr redakce

Íránská ekonomika americkou námořní blokádu zřejmě ustojí, píše AFP

Íránská ekonomika americkou námořní blokádu zřejmě ustojí, píše AFP

10:50Aktualizovánopřed 11 mminutami
Babiš a Pavel se sejdou ohledně účasti na summitu NATO 8. května, řekl premiér

Babiš a Pavel se sejdou ohledně účasti na summitu NATO 8. května, řekl premiér

před 12 mminutami
Sněmovna podpořila přísnější podmínky pro spotřebitelské úvěry

Sněmovna podpořila přísnější podmínky pro spotřebitelské úvěry

09:01Aktualizovánopřed 34 mminutami
Pozvěte do pracovní skupiny k ČT a ČRo i opozici, vyzval Rakušan Babiše

Pozvěte do pracovní skupiny k ČT a ČRo i opozici, vyzval Rakušan Babiše

před 1 hhodinou
Macron se snaží zajistit si vliv i po odchodu z čela Francie, tvrdí kritici

Macron se snaží zajistit si vliv i po odchodu z čela Francie, tvrdí kritici

před 1 hhodinou
Český klavírista Schulmeister má cenu BBC Music Magazine Award pro nové talenty

Český klavírista Schulmeister má cenu BBC Music Magazine Award pro nové talenty

včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami
Slovensko hlásí obnovení dodávek ropovodem Družba

Slovensko hlásí obnovení dodávek ropovodem Družba

08:20Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Soud ve Virginii zablokoval změny k překreslení volebních obvodů, píše Reuters

Soud ve Virginii zablokoval změny k překreslení volebních obvodů, píše Reuters

před 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Íránská ekonomika americkou námořní blokádu zřejmě ustojí, píše AFP

Americká námořní blokáda sice v nadcházejících týdnech sníží íránskou produkci ropy, avšak tvrzení o pádu tamní ekonomiky jsou předčasná, píše agentura AFP s odvoláním na komentáře analytiků. Oblastní velitelství ozbrojených sil Spojených států na Blízkém východě (CENTCOM) ve čtvrtek uvedlo, že USA od začátku své blokády přiměly 31 lodí, převážně ropných tankerů, změnit kurz a navrátit se do přístavů. Většina z lodí podle prohlášení pokyny následovala.
10:50Aktualizovánopřed 11 mminutami

Sněmovna podpořila přísnější podmínky pro spotřebitelské úvěry

Podmínky poskytování spotřebitelských úvěrů se zřejmě zpřísní. Zákon by měl zavést horní hranici nákladů na takový úvěr. Roční procentní sazba nákladů (RPSN) nebude smět překročit o čtyři body čtyřnásobek repo sazby vyhlašované Českou národní bankou. Reklama na tyto úvěry nebude smět naznačovat zájemcům, že když si půjčí peníze, zlepší to jejich finanční situaci. Novelu zákona, která tyto novinky přináší, ve čtvrtek podpořila sněmovna. Poslanci schválili i zavedení doplňovacích komunálních voleb. Sněmovna po třinácté hodině přerušila schůzi do 14:30.
09:01Aktualizovánopřed 34 mminutami

OBRAZEM: Vítěz World Press Photo zachytil rodinné zoufalství při zásahu ICE

Nejlepší fotografii v soutěži World Přes Photo v loňském roce pořídila americká fotografka Carol Guzyová, když zachytila zoufalství dcery ve chvíli, kdy agenti Úřadu pro imigraci a cla (ICE) zadržují jejího otce. Vítězné snímky napříč kategoriemi podle poroty „nabízejí mnohovrstevnaté pochopení světa, ve kterém žijeme“.
12:00Aktualizovánopřed 54 mminutami

Macron se snaží zajistit si vliv i po odchodu z čela Francie, tvrdí kritici

Méně než rok před prezidentskými volbami čelí francouzský prezident Emmanuel Macron kritice od opozice a neziskových organizací, že na vysoké pozice ve státní správě dosazuje sobě blízké lidi, píše server Euractiv. Nedávné či chystané změny posilují tvrzení kritiků, že se Macron snaží udržet si vliv i po svém odchodu z Elysejského paláce, uvedl server.
před 1 hhodinou

„Laskavé hry.“ Rusko oficiálně zavádí propagandu do mateřských škol

Od letošního září přibydou v ruských mateřských školách „Laskavé hry“. Půjde o hodiny „vlastenecké výchovy“, která už pod jiným názvem funguje na školách a slouží k šíření státní propagandy a militarizaci dětí. Některé školky zavedly podobné hodiny z vlastní iniciativy už dříve. Nejmenší děti se v nich třeba učí, jak rozebrat kalašnikov, nebo natáčejí klipy na podporu ruské armády a války proti Ukrajině.
před 1 hhodinou

Slovensko hlásí obnovení dodávek ropovodem Družba

Slovensko ve čtvrtek dvě hodiny po půlnoci začalo přijímat ropu ropovodem Družba, napsala na sociální síti slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková. Dodávky suroviny uvedeným ropovodem přes Ukrajinu na Slovensko a do Maďarska byly přerušeny na konci ledna, podle Kyjeva kvůli ruskému útoku na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Podle slovenského premiéra Roberta Fica (Smer) je zprovoznění ropovodu potvrzením, že poškozen nebyl.
08:20Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Investigace CNN rozkryla sexuální útoky na omámené oběti

Téma sexuálních útoků a znásilňování obětí omámených drogami a léky dál rezonuje. Navazuje na nechvalně proslulou kauzu z Francie – Gisèle Pelicotovou dlouhá léta znásilňovali cizí muži pozvaní jejím vlastním manželem. Rozsáhlá investigace americké stanice CNN odhalila, že jde o globální fenomén. Do vyšetřování se už v mnoha případech zapojila policie.
07:01Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Načítání...