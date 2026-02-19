Dva cizinci chtěli koupit v Gruzii uran a radioaktivní izotop


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Gruzínské bezpečnostní složky zatkly ve městě Kutaisi dva cizince, kteří se pokoušeli nelegálně koupit uran a radioaktivní látku cesium-137 a přepravit je do jiného státu. S odkazem na tamní tajnou službu o tom píší gruzínský server Civil a agentura Reuters.

Úřady podle médií nezveřejnily národnost cizinců. „Plánovali nelegálně nakoupit jaderný materiál uran a radioaktivní látku cesium-137 za tři miliony dolarů (61 milionů korun) a nelegálně je převézt na území jiné země,“ uvedla v prohlášení gruzínská tajná služba.

Odkud a jaké množství radioaktivního materiálu se cizinci pokoušeli nakoupit, nesdělila. Zmíněný materiál je podle gruzínské tajné služby „obvykle používán ke kriminálním účelům, včetně terorismu“.

Cizincům hrozí až deset let vězení

Za pokus o nezákonné nakládání s jaderným materiálem nebo zařízením, radioaktivním odpadem a radioaktivními látkami hrozí zadrženým podle serveru Civil trest odnětí svobody na pět až deset let.

Cesium-137 je radioaktivní izotop, který vzniká při štěpení jader uranu-235 a jiných nuklidů v reaktorech a při testech jaderných zbraní. Do okolí se uvolnil například při katastrofě v Černobylské jaderné elektrárně v roce 1986. Poločas rozpadu cesia-137 je asi třicet let.

Bezpečnost jaderných materiálů byla jednou z největších obav po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991, jehož byla Gruzie součástí, připomíná Reuters.

V posledních desetiletích se v Gruzii odehrálo několik závažných incidentů týkajících se nelegálního obchodu s jadernými materiály. Před časem byli v metropoli Tbilisi zatčeni tři čínští občané za pokus nakoupit dva kilogramy uranu, dodala agentura.

