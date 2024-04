Dostali jsme roční oddechový čas, říká analytik k americké pomoci Ukrajině

„A Rusko nadále své kapacity navyšuje. Jak EU, tak USA mají v tomto ohledu ještě co dělat, aby se dostaly vůbec na úroveň samotného Ruska, které je jinak hospodářsky výrazně slabší než tyto celky. Nicméně ta produkce je na úplně jiné úrovni,“ dodal ředitel Pražského centra pro výzkum míru.

„Tento balíček do nějaké míry nabízí Ukrajině čas. A nejen Ukrajině, ale i Evropě, aby byla schopna ‚nakopnout‘ své kapacity, jak na straně Ukrajiny, tak na straně EU, a vymyslet systém, který bude produkovat dostatečné množství munice tak, aby ji Kyjev dostával pravidelně,“ podotkl analytik.

Podle Smetany je schválení amerického balíku sice skvělá zpráva, jde ale zřejmě o největší souhrnnou pomoc, které se Ukrajině dostane. Americká podpora Ukrajiny sice neustane, ale nedá se podle něj očekávat, že Ruskem napadená země bude z Washingtonu dostávat takto velké balíky i do budoucna.

Ukrajina ale rozhodně není mimo nebezpečí, upozorňuje. „Příští týdny budou velmi kritické, protože Moskva vidí, že Kyjev tyto kapacity dostane. Vytváří se okno příležitosti, které bude chtít Rusko bezesporu využít,“ varuje Smetana s tím, že okupanti budou chtít ještě předtím, než se nové dodávky projeví na bojišti, což by mohlo být do několika týdnů, své útoky zintenzivnit a pokusit se o územní zisky. Smetana nevyloučil ani případný kolaps fronty v některých místech.

Americký balík sice pomáhá rozdíl mezi materiálními kapacitami Moskvy a Kyjeva zmenšit, ale nikoliv kompletně odstranit. „Nedostáváme se do situace, kdy by Ukrajina měla k dispozici stejné množství munice, i když dostane veškerou podporu od USA, kterou potřebuje. Pořád v tom Rusko bude materiálně napřed,“ upozornil Smetana.

Pomoc USA by se na Ukrajinu měla dostat v řádu týdnů. Podle ISW se Rusko pokusí mezičas využít k útokům

Starat by se měla Evropa, pro USA je prioritou Indo-Pacifik

Na otázku, zda roční oddechový čas bude stačit na to, aby spojenci Kyjeva zajistili bránící se zemi plynulé dodávky zbraní a munice i do budoucna a aby zároveň doplnili své vlastní sklady, odpověděl, že to bude extrémně těžké.

„A ta otázka směřuje více na Evropu než na Spojené státy. USA jsou samozřejmě největším podporovatelem Ukrajiny, jako jednotlivý stát. Ale jakkoliv Ukrajinu podporují, tak pro ně to není ta hlavní priorita,“ uzavřel s tím, že pro Washington je prioritou Indo-Pacifik, tedy podpora Tchaj-wanu a dalších tamních amerických spojenců v souvislosti s případným konfliktem s Čínou.