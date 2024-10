Demonstranti v Tiraně požadují odstoupení premiéra

Tisícům lidí svolaným opozicí dochází trpělivost s premiérem Edi Ramou. Požadují jeho okamžitou demisi a zavedení úřednické vlády do voleb v příštím roce. „Dnešek je prvním dnem občanské neposlušnosti v Tiraně,“ řekl v pondělí Flamur Noka, generální tajemník opoziční Demokratické strany, jejíž předseda a bývalý premiér Sali Beriša je v domácím vězení. Tráví v něm již několik měsíců.

Podobné protesty se konají téměř pravidelně. V minulosti je opoziční poslanci pořádali i uvnitř parlamentu. Teď byl jeden z nich odsouzen na rok vězení za pomluvu.

„Protestujeme proti uvěznění opozičního vůdce a dalšího člena parlamentu za to, že kritizovali zločiny a korupci vlády,“ řekl jeden z demonstrantů Genti Cela. Samotný Beriša má přitom kontroverzní minulost a zakázaný vstup třeba do Spojených států a Velké Británie, a to kvůli podezření z korupce a napojení na organizovaný zločin. I kvůli tomu ho v roce 2013 nynější premiér Rama drtivě porazil.