Dánsko se chystá mohutně posílit svou obranu. Chce prodloužit i povinnou vojenskou službu

Garáže pluku dánských ženistů jsou nebývale uklizené. Chybí v nich totiž to hlavní: těžká technika. „Sedm strojů jsme darovali. Zůstaly nám dva,“ řekl velitel ženijního pluku Kasper Leonhard Havgaard.

Nemáme vybavení. Zásadně to ovlivňuje náš výcvik

Speciální obrněná vozidla a vyprošťovací tanky měly být podle pět let starého rozhodnutí nahrazeny modernějšími variantami. Vojáci proto neprotestovali, když naprostou většinu vybavení odeslali na Ukrajinu. Nové stroje ale stále nedorazily a termín dodání se zatím odsunul až na začátek příštího roku.



„Chápu, že to potřebují víc než my. Tím, že jsme odevzdali vybavení dřív, než jsme dostali nové, je ale zásadně ovlivněn náš výcvik,“ řekl příslušník ženijního pluku Lasse Jensen.