V Jihočínském moři došlo k incidentu, kdy plavidlo čínské pobřežní stráže při pokusu zastrašit filipínskou hlídkovou loď omylem přídí narazilo do jiného plavidla spadajícího pod čínské námořnictvo, uvedly v pondělí filipínské úřady. Škody jsou prý tak značné, že je čínská loď neschopná plavby. Incidenty v této oblasti jsou časté a srážky lodí těchto zemí nejsou neobvyklé.
Čínské lodě se srazily při snaze vyhnat Filipínce ze sporných vod
Lodě se střetly u atolu Scarborough Shoal nacházejícího se poblíž největšího filipínského ostrova Luzon. Na území si činí nároky jak Čína, tak Filipíny.
Filipínská pobřežní stráž doprovázela lodě rozvážející pomoc rybářům v této oblasti, uvedl v prohlášení mluvčí filipínské stráže Jay Tarriela. Video zveřejněné Manilou zachycuje loď čínské pobřežní stráže a mnohem větší plavidlo s číslem 164 na trupu, jak do sebe s hlasitou ránou narážejí, uvedl například server Japan Times.
„Loď CCG 3104 (čínské pobřežní stráže), která vysokou rychlostí pronásledovala loď BRP Suluan (filipínské pobřežní stráže), provedla riskantní manévr z pravoboku filipínské lodi, což vedlo ke srážce s válečnou lodí námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády (ČLOA),“ popsal Tarriela. Další snímky zachycují loď CCG 3104 se zcela rozdrcenou přídí, podle Tarriely je neschopná plavby.
Není jasné, zda byl při pondělním incidentu někdo zraněn. Tarriela prohlásil, že filipínská loď nabídla poškozenému plavidlu pomoc, ale čínská posádka „vůbec nezareagovala“. Na začátku konfrontace byla jedna z filipínských lodí také „terčem vodního děla“ ze strany Číňanů, ale úspěšně se mu vyhnula, doplnil Tarriela.
Čína v pondělí pouze prohlásila, že její pobřežní stráž „přijala nezbytná opatření k vypuzení filipínských plavidel“ z vod kolem Scarborough Shoal. Filipínská plavidla prý zadržela poté, co ignorovala varování, a donutila je opustit tyto vody v rámci operace, kterou označila za „profesionální, standardizovanou, legitimní a legální“. Není však jasné, zda se jednalo o tu samou operaci, při které došlo k poškození čínského plavidla.
Spory o Jihočínské moře
Kolize je poslední z řady střetů mezi Čínou a Filipínami v Jihočínském moři, které si Peking dlouhodobě nárokuje téměř celé, včetně částí, na které vznášejí nárok Filipíny, Vietnam, Indonésie, Malajsie a Brunej, a to navzdory mezinárodnímu rozhodnutí, že tento nárok nemá právní základ. Moře je bohatým lovištěm ryb, zřejmě skrývá i rozsáhlé zásoby ropy a zemního plynu a vedou tam významné námořní trasy.
V posledních desetiletích Čína ve sporném moři usilovně buduje větší i menší základny, a dokonce staví i umělé ostrovy. Podobně ale odpovídají i ostatní země.