V Jihočínském moři se opět srazily lodě Filipín a Číny

Čína tvrdí, že se filipínská loď 4410 úmyslně srazila s čínskou lodí 21551, a označila to za provokaci. Čínská pobřežní stráž také uvedla, že filipínské plavidlo vstoupilo do vod poblíž ostrůvku Second Thomas Shoal (Druhá Thomasova mělčina), který je součástí Spratlyho ostrovů, jež si nárokují Filipíny i Čína, poté, co mu čínské plavidlo zabránilo ve vstupu do vod u útesu Sabina Shoal.

Filipínské úřady naopak odmítly, že šlo o provokaci, a pohyb svého plavidla v oblasti označily za legální.

Podle mluvčího čínské pobřežní stráže Filipíny porušily prozatímní dohodu mezi Pekingem a Manilou z letošního července. Měla deeskalovat napětí u sporné mělčiny Second Thomas Shoal v Jihočínském moři, ani jedna země v ní ale neustoupila ze svých územních nároků.