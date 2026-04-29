Čína rozjela diplomatickou ofenzivu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Výpadky dodávek ropy a plynu trápí i Čínu, která proto zahájila diplomatickou ofenzivu. Druhá největší ekonomika světa, životně závislá na energetickém dovozu, hostí v rychlé sledu politické návštěvy z celého světa. Čínský prezident Si Ťin-pching přijal za dva týdny nejméně pět státníků. Od španělského premiéra Pedra Sáncheze po zástupce Blízkého východu.

Čínský prezident předložil čtyřbodový návrh na zajištění a podporu míru a stability na Blízkém východě. Jeho prvním bodem je držet se zásady mírového soužití. Přestože Čína odmítá takzvané jednostranné kroky, což je kód pro americké akce, vyhýbá se otevřené kritice amerického prezidenta Donalda Trumpa, jehož návštěvu za pár týdnů očekává.

Peking může mít zájem na tom, aby byly Spojené státy zaneprázdněny jinde a nesoustředily se na vzájemné soupeření, podotýká zpravodajka ČT v Asii Barbora Šámalová. Čínští představitelé ale dávají najevo, že nechtějí narušit současnou stabilitu vztahů.

Čína dotáhla USA ve vývoji AI, hlásí Stanfordova univerzita
Ilustrační foto

Energetická krize kvůli situaci na Blízkém východě zasáhla Asii tvrdě. Regionu, který po desetiletí poháněl globální ekonomický růst, hrozí zdražování potravin a přerušování výroby. Čína se sice prezentuje jako stabilní síla, ale zemím nenabízí pomoc. Zároveň omezila vývoz paliv.

„Chceme uspokojit domácí poptávku a nechceme, aby hotové produkty směřovaly do zahraničí, než začne být nedostatek na domácím trhu. To je pochopitelné,“ vysvětluje profesor politické ekonomie na pekingské University of International Business and Economics John Kung.

Aktivní je také Japonsko

Naopak Japonsko už státům jihovýchodní Asie slíbilo peníze na zajištění energií. Tím zároveň chrání vlastní dodavatelské řetězce. „Celková částka činí deset miliard dolarů. V přepočtu na objem nakoupené ropy v asijských zemích to odpovídá 1,2 miliardy barelů, což je zhruba roční objem dovozu sdružení ASEAN,“ uvedla japonská premiérka Sanae Takaičiová.

Nejkonkrétnější veřejný krok Číny směrem k Íránu zatím přichází skrz spolupráci s Ruskem. Obě země blokují mezinárodní tlak na Teherán a slibují hlubší koordinaci.

Americký prezident Donald Trump

Výběr redakce

Srbsku hrozí, že přijde o miliardy od EU, jeho vstup do Unie se vzdaluje

před 10 mminutami
Karel III. v Kongresu vyzval k podpoře Ukrajiny

včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
před 10 hhodinami
před 11 hhodinami
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Srbsku hrozí, že přijde o miliardy od EU, jeho vstup do Unie se vzdaluje

Evropská komise (EK) by v reakci na nedávno zavedené reformy soudnictví mohla Srbsku zmrazit asi 1,5 miliardy eur (přibližně 36,5 miliardy korun) z fondů EU. Šance Bělehradu na členství v evropském uskupení tak opět slábnou. Eurokomisařka pro rozšíření EU Marta Kosová varuje, že změny by v balkánské zemi mohly vést k centralizaci justice a oslabily by právní stát. Ten je přitom jednou z hlavních podmínek přístupu. Po celém Srbsku navíc pokračují rozsáhlé protesty vedené studenty po neštěstí na nádraží v Novém Sadu. Právě mladí členství v EU nejvíce podporují. Vstup Srbska do Unie ale komplikuje i jeho zahraniční politika – především vztah k Rusku a neuznání nezávislosti Kosova Bělehradem.
před 10 mminutami

před 1 hhodinou

Trump na státní večeři s Karlem III. řekl, že USA vojensky porazily Írán

Americký prezident Donald Trump na státní večeři s britským králem Karlem III. a dalšími hosty řekl, že Spojené státy vojensky porazily Írán. Informovala o tom agentura AFP s tím, že šlo o Trumpovo první veřejné vyjádření k této citlivé věci během Karlovy nynější návštěvy v USA.
před 3 hhodinami

Karel III. v Kongresu vyzval k podpoře Ukrajiny

„Jednota a odhodlání, které se projevily po útocích z 11. září, jsou nyní nezbytné pro obranu Ukrajiny,“ řekl v úterý britský král Karel III. americkým zákonodárcům v Kongresu. Projev představuje hlavní program jeho čtyřdenní návštěvy USA. „Američané nikdy neměli lepší přátele, než jsou Britové,“ řekl americký prezident Donald Trump, když krále dříve během dne přivítal v Bílém domě. Návštěva probíhá v době rozporů mezi oběma zeměmi ohledně války v Íránu, napsala agentura Reuters.
včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami

Spojené státy vydají pasy s vyobrazením Trumpa

Americké ministerstvo zahraničí k příležitosti 250. výročí vyhlášení nezávislosti chystá omezený počet cestovních pasů, v nichž bude vyobrazen současný prezident Donald Trump. Informuje o tom agentura AP, Trump se podle ní stane prvním žijícím prezidentem zobrazeným v cestovních dokladech.
před 5 hhodinami

Americké ministerstvo obvinilo exšéfa FBI kvůli údajné hrozbě Trumpovi

Americké ministerstvo spravedlnosti obvinilo bývalého ředitele Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Jamese Comeyho kvůli fotografii mušlí na pláži, kterou vloni zveřejnil na svých sociálních sítích. Podle činitelů měla údajně naznačovat možné vyhrožování prezidentu Donaldu Trumpovi. Informují o tom americká média, podle nichž se Trump již podruhé snaží dosáhnout odsouzení Comeyho. První žalobu soud zamítl loni v listopadu.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

V rafinerii v ruském Tuapse po ukrajinském úderu opět vypukl požár

Ukrajina v noci na úterý provedla další dronový úder na rafinerii ve městě Tuapse v Krasnodarském kraji na jihozápadě Ruska. Na místě vypukl rozsáhlý požár, prohlásil na síti Telegram místní gubernátor Veniamin Kondraťjev a dodal, že úřady evakuují obyvatele v okolí závodu. Ukrajina, která od února 2022 vzdoruje ruské invazi, pravidelně podniká vzdušné údery na ruské vojenské a energetické objekty, aby tak snížila možnosti Moskvy financovat válku.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Izrael krátce po evakuaci ostřeloval několik vesnic v Libanonu

Izraelská armáda vyzvala k evakuaci obyvatele sedmnácti jiholibanonských vesnic v okresech Bint Džbajl a Súr (také Týr či Týros), které nejsou součástí nárazníkové zóny, píše agentura AFP a libanonský deník L'Orient-Le Jour (OLJ). Mluvčí armády židovského státu Avičaj Adraí vyzval obyvatele, aby se přesunuli do regionu Sajdá (také Sidón). Izrael po necelé půlhodině od vydání výzvy provedl útoky na jednu z evakuovaných obcí. Děje se tak navzdory oficiálně platnému příměří. Izrael navíc také zranil dva libanonské vojáky a zabil tři příslušníky místní civilní obrany.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Načítání...