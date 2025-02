Cílem útoků nejsou jen novináři, ale i profese jako taková, říká šéf Reportérů bez hranic

V Událostech, komentářích podotkl, že „mnohdy mají i vlády různých znepřátelených zemí snahu novináře přeměnit na pěšáky ve hře o moc“. Pokračoval s tím, že cílem útoků mnohdy nebývají jen novináři, ale čelí jim novinařina jako taková. „Někdy jsou to i politické osoby, které se proti ní vymezují,“ řekl Bruttin s tím, že profese bývá v očích populace diskreditována.

Pro to, aby mohli novináři vykonávat svou práci nadále, budou podle Bruttina muset vytvořit určitou koalici, a to hlavně s veřejností, protože „být novinářem není privilegium, ale služba veřejnosti, jelikož se lidé na základě informací mohou rozhodovat“. Důležité je to ale také pro národy a instituce, připomněl.

Svoboda tisku v Česku

Co se týče svobody tisku v Česku, je oproti sousedním zemím v lepší kondici, míní Bruttin. Upozornil však na některé problémy. „Například je potřeba se veřejně vyjadřovat určitým zodpovědným způsobem tak, aby nedocházelo k probouzení nenávisti vůči novinářům,“ řekl.

Zmínil, že je důležité hájit roli veřejnoprávních médií, protože „jejich povinností je poskytovat veřejnou službu a pomáhat udržovat pluralismus“. Podle Bruttina je důležitá přítomnost transparentnosti, aby „bylo možné vytvářet dialog mezi politiky, veřejností a veřejnoprávními médii“.