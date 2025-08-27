Česko, Polsko, Německo, Spojené státy a Kanada budou prvními zeměmi, kterých se bude týkat nový ukrajinský zákon o vícenásobném občanství. Podle serveru Ukrajinska pravda a RBK-Ukrajina to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj během setkání se zástupci Světového kongresu Ukrajinců, jenž sdružuje ukrajinské organizace v diaspoře.
Česko bude dle Zelenského mezi prvními, u nichž Kyjev umožní vícenásobné občanství
„Zabývali jsme se také otázkou vícenásobného občanství. Zákon byl přijat a vláda brzy vydá potřebné předpisy. Prvními zeměmi, kde se tato ustanovení uplatní, jsou Německo, Polsko, Česká republika, Spojené státy a Kanada,“ uvedl Zelenskyj na síti X. „Je to krok k ještě větší jednotě Ukrajinců ve světě,“ poznamenal.
Zelenskyj podepsal zákon o vícenásobné občanství v polovině července, před tím ho v červnu schválil parlament. Opatření má mimo jiné umožnit Ukrajincům, které plnohodnotná ruská invaze donutila odjet do zahraničí, uchovat si vazbu s vlastí. Za určitých podmínek budou moci Ukrajinci současně vlastnit pasy dvou nebo více zemí, poznamenal server RBK-Ukrajina.
Seznam zemí, se kterými Kyjev umožní vícenásobné občanství, bude podle zmíněného serveru stanoven s ohledem na bezpečnost a zájmy Ukrajiny. Podle Zelenského bude Ukrajina uzavírat dohody především se zeměmi, kde žije největší počet Ukrajinců, a s partnerskými státy.