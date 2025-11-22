Bulharsko dopadlo překupníky s uměleckými předměty

Bulharská policie provedla ve spolupráci s Europolem razii proti gangu s uměleckými předměty, policisté zatkli 35 lidí. Vyvrcholila tak čtyři roky trvající operace, díky které se podařilo zajistit přes tři tisíce historických artefaktů ukradených po celém světě. Jde například o sošky, mince, ikony nebo zbraně.
Celková hodnota těchto předmětů dosahuje sto milionů eur a většina z nich byla ukradena už v devadesátých letech z hrobek, muzeí nebo archeologických vykopávek. Pocházejí především z balkánských zemí, ale jsou mezi nimi i exponáty z Číny a Egypta.
Kriminální skupina, ve které byli i archeologové a vysokoškolští profesoři, fungovala v této balkánské zemi více než šestnáct let. Operovala také na území Evropy a USA.
Gang se však neomezoval jen na historické předměty, ale zabýval se i praním špinavých peněz. Policisté uvedli, že zajištěné prostředky dosahují až jedné miliardy dolarů. Po ukončení vyšetřování chtějí úřady vrátit předměty do zemí, ze kterých pocházejí.